Saranno tanti i colpi di scena che caratterizzeranno le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che la storia d'amore segreta tra Armando e Agnese giungerà a capolinea. La sarta sarà costretta a rinunciare all’amore di Armando Ferraris per colpa della figlia. Quest'ultima vedrà la madre baciare il capo magazziniere e non accetterà la loro relazione, costringendola ad allontanarlo. Mentre Agnese accantonerà i suoi sentimenti per Ferraris,Vittorio sarà pronto per un nuovo amore. Sembrerebbe che il direttore dell'atelier, molto presto troverà la donna che gli farà battere il cuore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la scelta di Agnese

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda prima della fine del 2021, rivelano nel dettaglio che Agnese prenderà una drastica decisione. Nonostante il forte sentimento che prova nei confronti di Armando, la mamma di Tina e Salvatore deciderà di rinunciare al capo magazziniere per l'amore dei suoi figli. Tutto avrà inizio dopo la partenza di Giuseppe per la Germania. La sarta si riavvicinerà ad Armando e verrà scoperta dai figli: sarà infatti Tina che per prima sorprenderà la madre baciare il signor Ferraris. La ragazza rimarrà turbata della tresca tra sua madre e Armando e non accetterà la loro relazione.

Tuttavia la giovane cantante farà di tutto per convincere la madre ad allontanarsi dal capo magazziniere, per rispetto di Giuseppe. Seppur a malincuore, la signora Amato porrà fine alla sua relazione extra coniugale con Armando, per il quieto vivere dell'intera famiglia.

Il Paradiso 6, Vittorio ritrova l'amore della sua vita

A proposito di sentimenti, anche per l'amato direttore de Il Paradiso arriverà l'amore. Dopo la rottura del matrimonio con Marta Guarnieri infatti, nella sesta stagione della soap Vittorio è apparso deciso a voltare pagina. Per il momento il dottor Conti ha concentrato le sue attenzioni su Tina che starà attraversando dei giorni delicati, a causa della sua malattia alle corde vocali.

Puntata dopo puntata il loro rapporto si farà sempre più intimo. Vittorio e Tina si troveranno vicini più del solito ma stando alle anticipazioni da poco diffuse, sembrerebbe che la donna che nei prossimi episodi farà battere il cuore del direttore non sarà la giovane Amato. Dunque gli affezionati della soap di Rai 1 potrebbero sbagliarsi sull'evoluzione della storia d'amore tra Tina e Vittorio anche perchè, molto presto, la figlia di Agnese dovrà fare i conti con il ritorno del marito. Sandro Recalcati tornerà infatti a Milano e ostacolerà il rapporto tra l'ex moglie e il suo amico Vittorio. Le trame non confermano se il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni metterà gli occhi su di una donna già presente nel cast della soap, oppure se ci sarà una new entry. Per scoprirlo non resta che seguire la fiction daily, che va in onda dal lunedì al venerdì sul primo canale Rai.