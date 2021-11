Love is in the air ha ormai conquistato i telespettatori italiani. Attualmente, Canale 5 sta trasmettendo le puntate della prima stagione e, stando alle anticipazioni, l'ultima puntata si avvicina. Sarà un finale dolce-amaro che non concluderà le vicende di Eda e Serkan, i protagonisti della famosa serie turca. La storia, infatti, proseguirà con una seconda stagione in cui il pubblico ritroverà i due innamorati separati da ben cinque anni. Tra le tante anticipazioni, ce n'è una piuttosto singolare. In una delle scene della seconda stagione ci sarà un crossover con DayDreamer, la popolare serie interpretata da Can Yaman e Demet Ozdemir.

Nel finale della prima stagione di Love is in the air Serkan scopre di avere il cancro

La storyline che porta al sorprendente crossover inizierà a prendere forma nel finale della prima stagione di Love is in the air. Stando a quanto rivelano le anticipazioni, la felicità di Eda e Serkan verrà ancora una volta messa a dura prova. L'uomo, infatti, scoprirà di avere il cancro. L'architetto sceglierà di non rivelare alla fidanzata di essere malato e deciderà di trascorrere del tempo con lei, facendo delle cose che ha sempre sognato ma che non ha mai fatto. Prima redigeranno una lista e poi scriveranno i desideri in dei bigliettini che dovranno estrarre a turno. Tra le tante cose che faranno ci sarà anche quella di scrivere una dedica, chiuderla in una bottiglia e gettarla in mare.

Crossover Love is in the air - DayDreamer: Serkan ed Eda trovano una bottiglia in mare

Il messaggio all'interno della bottiglia tornerà all'attenzione dei protagonisti nella seconda stagione di Love is in the air, quando i due si ritroveranno a cinque anni di distanza dalla scoperta della malattia di Serkan, di cui Eda verrà a conoscenza soltanto negli ultimi minuti del finale della prima stagione.

Nelle puntate della seconda stagione il pubblico apprenderà che la paesaggista sarà diventata madre di Kiraz e avrà nascosto la gravidanza all'ex. La situazione tra i due sarà complicata, perché da una parte lei non vorrà saperne di tornare ad essere una coppia, dall'altra lui sarà deciso a riconquistarla. I due protagonisti si ritroveranno spesso a condividere dei momenti e in uno di questi avverrà il citato crossover con DayDreamer.

Nello specifico, Eda e Serkan vedranno una bottiglia in mare mentre stanno passeggiando vicino alla spiaggia. Convinta che si tratti della stessa lanciata cinque anni prima, si precipiterà a recuperarla.

Nella bottiglia è contenuta la lettera scritta da Sanem a Can

Nella bottiglia trovata in mare sarà contenuta una lettera d'amore scritta da una certa Sanem all'amato Can. I nomi risulteranno subito familiari per chi ha seguito le vicende dei protagonisti di DayDreamer. Serkan leggerà la lettera e ne resterà particolarmente colpito, specialmente quando Sanem parla dell'amore ritrovato dopo gli anni di lontananza: "Se è un errore facciamolo insieme, camminiamo insieme, torna da me, non lasciarmi, resta con me". Si tratta di un crossover piuttosto romantico realizzato grazie al fatto che alcuni autori di Love is in the air sono gli stessi della serie interpretata da Can Yaman.