In Love is in the air sembra non esserci pace per Serkan, neppure nel finale della prima stagione.

L'uomo scoprirà di essere stato ingannato da Selin, visto che non sarà lui il padre del bimbo che aspetta, bensì Deniz. A questo punto, Bolat di ricongiungerà a Eda, ma un altro colpo di scena sarà destinato ad allontanare nuovamente la coppia. Serkan infatti scoprirà di avere un tumore al cervello.

Selin fa credere che sia incinta di Serkan

Le puntate che concluderanno la prima stagione della serie tv turca, riserveranno nuovi colpi di scena ai telespettatori.

Eda e Serkan dovranno lottare ancora una volta contro il destino avverso pur di stare insieme. Le cose infatti, si complicheranno nel momento in cui prima Eda e poi Serkan scopriranno che Selin è incinta. La donna farà credere che il padre del bambino sia Serkan, anche se l'architetto non avrà memoria di essere stato insieme a lei intimamente dopo l'incidente aereo. In effetti non sarà mai accaduto e si capirà ben presto che Selin utilizzerà lo stratagemma della gravidanza per tenere legato a sé Serkan, allontanandolo da da Eda.

Serkan scopre che non è lui il padre del bimbo di Selin ma Deniz

In effetti, in Love is in the air, il diabolico piano di Selin sembrerà funzionare, visto che Eda deciderà di lasciare la Turchia e partire per New York.

Nel frattempo, i telespettatori capiranno attraverso un dialogo tra Selin e Deniz, che il padre del bambino sarà proprio il barista. La verità verrà a galla nel momento in cui Serkan si troverà in ospedale dopo aver avuto un malore in aeroporto, nel tentativo di evitare la partenza di Eda. Proprio la giovane Yildiz che a questo punto sarà rimasta accanto all'architetto, ascolterà una conversazione telefonica tra Selin e Deniz e scoprirà che è l'ex amico il padre del bambino.

Eda metterà quindi alle strette Selin, costringendolo ad andare da Serkan per rivelargli tutta la verità.

Nel finale di stagione, Serkan scopre di avere un tumore al cervello

A questo punto, Serkan, scoperto che è Deniz il padre del bambino di Selin, si sentirà finalmente libero di stare con la sua amata Eda. Lo strano malessere che lo avrà colto in aeroporto però, porterà nel prosieguo delle puntate, ad un risvolto assai spiacevole.

Nelle puntate conclusive della prima stagione, Serkan, dopo essersi sottoposto ad una serie di accertamenti medici, riceverà una diagnosi terribile. L'uomo sarà affetto da un tumore al cervello. L'architetto deciderà di non dire nulla a nessuno e trascorrerà quelli che crede essere i suoi ultimi mesi di vita, cambiando radicalmente le sue abitudini. Non solo trascurerà il lavoro, ma partirà per un viaggio in camper insieme a Eda. Proprio durante questo viaggio, Eda si ritroverà tra le mani il referto clinico di Serkan e capirà che l'uomo che ama sarà gravemente malato.

Cosa succederà tra i due protagonisti di Love is in the air? Finirà con questo interrogativo la prima stagione della soap Tv turca.