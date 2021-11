La storia d’amore tra Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin), protagonisti principali della Serie TV turca Love is in the air, continua a essere un vero successo in Italia.

Gli spoiler sulla puntata in programmazione su Canale 5 il 6 novembre 2021, raccontano che il ricco architetto, dopo aver appreso grazie agli scatti fotografici che gli ha fatto vedere Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak), che Selin Atakan (Bige Önal) si è servita della complicità di Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu) per farlo separare dalla giovane studentessa, le ordinerà di scusarsi con la sua amata del suo comportamento.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 6 novembre: Serkan e Eda fanno i conti con Selin dopo essersi ritrovati

Nel 125° episodio della prima stagione della soap opera che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 6 novembre 2021, il pubblico assisterà al tanto atteso ricongiungimento tra Eda e Serkan, dopo che quest’ultimo l’ha raggiunta durante la sua cerimonia con Deniz confessandole il suo amore. A questo punto il ricco architetto e la giovane studentessa si sbaglieranno a credere di essere liberi di poter progettare un nuovo inizio.

A mettere il bastone tra le ruote alla coppia continuerà a essere Selin ancora su tutte le furie per aver fallito, dopo aver stretto un’alleanza con Deniz appositamente per far allontanare Serkan e Eda in modo definitivo: l’addetta alle pubbliche relazioni cercherà di sabotare in qualsiasi modo possibile i due innamorati.

Bolat ordina a Selin di chiedere scusa alla giovane Yildiz

In seguito a Eda le sembrerà di essere in un sogno, quando non riuscirà a credere ai suoi occhi di essersi svegliata a casa di Serkan. La felicità tra i due avrà breve durata, poiché dovranno risolvere un grosso problema prima di potersi vivere la loro storia in tranquillità: in particolare alla giovane Yildiz non rimarrà altra scelta che annullare il suo matrimonio con Deniz.

A proposito di quest’ultimo riceverà la visita di Selin, che lo spronerà a non mollare la presa, per riavere al suo fianco colei che ama con le loro orrende macchinazioni: la perfida donna inviterà il suo alleato a non mettere alcuna firma sulle carte per l’annullamento delle sue nozze con Eda.

Per concludere Serkan esigerà di ricevere delle spiegazioni da Selin, quando non si presenterà nel suo studio dell’azienda Art Life. Inoltre l’architetto vorrà che la sua ex fidanzata si affretti a chiedere scusa a Eda: quest’ultima nel frattempo dimostrerà di non voler far pace per nessuna ragione con la sua rivale in amore.