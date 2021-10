Tante novità accadranno nel corso della seconda stagione di Love is in the air, la Serie TV con protagonista l'attore turco Kerem Bursin. Le trame delle nuove puntate che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5 raccontano che un nuovo personaggio vorrebbe rubare il cuore di Eda Yildiz (Hande Ercel). Burak, infatti, vorrà avvicinarsi sempre di più alla fioraiam nonostante il ritorno di Serkan Bolat nella sua vita dopo cinque anni.

Anticipazioni Love is in the air, salto temporale: Eda è diventata mamma di Kiraz

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le puntate della seconda stagione, annunciano che Eda conoscerà un altro uomo dopo l'addio di Serkan.

Tutto comincerà quando la ragazza e l'architetto non riusciranno a portare avanti la loro relazione dopo che lei scoprirà che il suo fidanzato ha un cancro al cervello. I telespettatori, a questo punto, assisteranno a un salto temporale di cinque anni, dove Yildiz sarà diventata mamma di una bambina con un caratterino molto vivace. Inoltre si scoprirà che la ragazza è riuscita a laurearsi in architettura paesaggistica in Italia.

Serkan, intanto, rischierà di investire Kiraz, intenta a raccogliere delle more nella strada che Bolat percorrerà per raggiungere un albergo per firmare un contratto al posto di Piril. Alla fine l'uomo accompagnerà la bambina a casa, non sapendo che è in realtà Eda.

Burak si avvicina alla fioraia: seconda stagione di Love is in the air

Nel corso della seconda stagione di Love is in the air, Serkan non saprà che Kiraz è frutto del suo amore con Eda.

Nel frattempo la serie tv vedrà l'arrivo di Burak, un giovane molto educato impiegato nella stessa struttura alberghiera dove Yildiz è stata assunta per curare la parte paesaggistica.

Fin da subito il giovane stabilirà un feeling con la fioraia e Kiraz, nonostante non sia sua figlia.

Ayfer crederà che sua nipote si sia finalmente dimenticata di Serkan per cedere alla corte di Burak. Anche Melo dimostrerà di avere una forte simpatia nei confronti dell'impiegato, mentre Eda non apparirà intenzionata ad avere una relazione con lui, in quanto non ha ancora dimenticato il famoso architetto.

Serkan spia Burak e la Yildiz

Nel frattempo Serkan non potrà fare a meno di notare la vicinanza sorta tra Burak ed Eda Yildiz, tanto da iniziare a spiarli. Per questa ragione deciderà di curare personalmente il progetto di ristrutturazione dell'albergo al posto di Piril. Sarà in questa occasione che Bolat cadrà in un grosso equivoco, infatti gli faranno credere che Burak e Melo siano i genitori di Kiraz.