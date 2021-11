Arrivano le nuovissime anticipazioni di Tempesta d'amore, la soap in onda su Rete 4 che tanto piace al pubblico, come dimostrano gli ottimi ascolti. Che cosa succederà negli episodi dal 15 al 21 novembre 2021? La perfida Ariane non smetterà di agire nell'ombra per inseguire i suoi interessi e nel mirino finirà Rosalie. La situazione ambigua che si verrà a creare comprometterà il suo rapporto con Michael. Attenzione anche a Selina, che proverà a parlare a cuore aperto con la figlia Maja del possibile matrimonio con Christoph. Come reagirà la ragazza?

Tempesta d'amore anticipazioni puntate 15-21 novembre 2021

Continuano le macchinazioni di Ariane, che proprio non smette di fare del male a chi le sta intorno. Questa volta, la perfida biondina ricatterà Rosalie con la presunta negligenza di Michael. Non potendo fare altrimenti, Rosalie si piegherà al volere di Kalemberg e firmerà per la deforestazione.

Cornelius si metterà d'impegno per trovare nuove prove, dopo che quelle trovate con fatica precedentemente sono state distrutte. Ormai in un vicolo cieco, Florian interrompe ogni rapporto con suo fratello. Maja e Cornelius riusciranno a incastrare il complice di Ariane?

Selina si confida con Maja

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 dal 15 al 21 novembre 2021, Max dovrà vedersela con l'ennesimo rifiuto di Shirin e non sarà facile accettare anche questa sconfitta.

Selina invece proverà invece a parlare con sincerità a Maja, raccontandole delle possibili nozze con Christoph.

Maja non farà i salti gioia e inviterà la madre a riflettere con più calma prima di fare un passo così affrettato, ma in cuor suo avrà il desiderio che sia felice.

Selina inizierà a sospettare dello strano comportamento di Cornelius, che si avvicinerà a lei.

Ci sarà una strana tensione tra i due che non promette nulla di buono.

Selina scopre la verità su Cornelius, anticipazioni Tempesta d'amore

Michael sarà sospettoso nei confronti di Rosalie, che farà di tutto per non metterlo al corrente del ricatto di Ariane.

Colpo di scena nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 15 al 21 novembre 2021 su Rete 4: Maja racconterà a Selina la verità su Cornelius, spiazzandola.

La donna avrà bisogno di tempo per metabolizzare quanto scoperto ma comincerà a farsene una ragione.

Michael non nasconderà la sua delusione nei confronti di Rosalie, che proverà a trovare delle timide giustificazioni. Tuttavia, spererà che la situazione possa risolversi nel miglior modo possibile. Rosalie si impegnerà a mantenere le sue promesse elettorali, ma Ariane non mollerà la presa e sarà pronta a metterla di nuovo in difficoltà.