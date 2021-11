Grandi colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione di Amici 21, il celebre e popolare talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda domenica 7 novembre, con la messa in onda dell'ottava puntata prevista su Canale 5. Le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese: non mancheranno le sfide che vedranno coinvolti gli allievi ma ci saranno anche dei momenti di divertimento e ci sarà spazio per un gioco che verrà fatto in studio su richiesta della padrona di casa.

Un allievo invita Elena D'Amario a cena: anticipazioni Amici 21 del 7 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 21 del 7 novembre, rivelano che la conduttrice chiederà ai ragazzi di scrivere dei bigliettini anonimi, dove ognuno potrà esprimere un suo segreto.

Ebbene, le sorprese non mancheranno dato che nel momento in cui De Filippi aprirà i bigliettini, scoprirà che uno degli allievi presti nella scuola, ha invitato a cena la ballerina professionista Elena D'Amario. Ma di chi si tratta?

Occhi puntati anche un altro bigliettino anonimo, dove si parlava dell'interesse di Mattia nei confronti di Giulia Stabile.

Lda vince la sfida e resta nella scuola

A quanto pare, infatti, uno dei concorrenti ha spoilerato che il ballerino sarebbe interessato alla ballerina vincitrice della passata edizione di Amici, che quest'anno è stata arruolata nel cast fisso come professionista.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni dell'ottava puntata del talent show di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alle sfide che dovranno affrontare gli allievi rimasti in gara.

Luca D'Alessio (in arte Lda) è stato messo in discussione dalla prof Anna Pettinelli e ha dovuto affrontare una sfida diretta.

Tuttavia, malgrado le critiche della prof Pettinelli, il figlio di Gigi D'Alessio è riuscito ad avere la meglio e, alla fine, ha portato a casa la vittoria, proseguendo così il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi.

Guido messo a rischio: anticipazioni Amici 21 del 7 novembre

E poi ancora, gli spoiler di questa nuova registrazione di Amici 21, rivelano che si è parlato anche del ballerino Guido che è stato messo in discussione dal prof Raimondo Todaro.

Guido, in questa nuova puntata, avrebbe dovuto affrontare una sfida diretta che ne avrebbe decretato le sorti all'interno della scuola. Alla fine, però, la sfida è saltata perché il suo sfidante si è fatto male e quindi ha dovuto rinunciare (per il momento) a questo "duello".

Spazio anche alla nuova classifica degli inediti che, questa settimana, è stata stilata dalla cantante Loredana Bertè presente in studio. Al primo posto si è piazzato Luigi, seguito da Sissi e da Ale. Chiude la classifica Nicol.