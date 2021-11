I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, Alex Belli ha spiazzato gli spettatori e fan social del reality show, nel momento in cui ha scelto di dichiararsi apertamente alla bella Soleil Sorge, confermando il suo fortissimo interesse nei confronti della ragazza. Le parole di Alex non sono passate inosservate e, questa volta, l'attore ha provato ad immaginare anche quello che sarà il futuro insieme con Soleil, dopo la fine del reality show Mediaset.

Alex Belli spiazza e si dichiara a Soleil al GF Vip

Nel dettaglio, Alex e Soleil si sono concessi un momento di relax facendo una sauna insieme, durante la quale l'attore ha colto la palla al balzo per aprire il suo cuore nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Alex ha ammesso che avrebbe voluto incontrare Soleil un bel po' di tempo fa e che ci sarebbero state diverse occasioni in cui si sarebbero schivati.

"I primi giorni che ti guardavo, mamma mia", ha esclamato Alex parlando con Sorge e ammettendo che pur avendo un carattere particolare e a tratti strano, non è mai riuscito ad arrabbiarsi con lei.

'Ho sempre voglia di cercarti', ammette Alex Belli

"Sei una donna magnetica, ho sempre voglia di cercarti, maledetta che non sei altro", ha proseguito ancora Alex che ha scelto così di aprire ufficialmente il suo cuore all'ex volto di Uomini e donne, che sembra averlo conquistato, al punto da mandarlo in crisi.

Ma non è finita qui, perché Alex si è sbilanciato anche sui pronostici sul futuro con Soleil dopo il GF Vip.

L'attore ha ammesso che, la sua più grande paura, è proprio quella di non poterla più vedere.

"Pensi che quando usciremo ci potremmo vedere?", ha chiesto Alex a Sorge, preoccupato per quello che accadrà al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La moglie di Alex potrebbe entrare al GF Vip

Insomma, le frasi di Alex Belli c'è da scommettere che non passeranno affatto inosservate e che saranno al centro di nuovi confronti nel corso della prossima puntata serale del GF Vip di questo venerdì 5 novembre, che potrebbe essere l'ultima per Soleil, dato che è in nomination.

Resta da capire anche quella che sarà la reazione della moglie di Alex che, già qualche giorno fa, aveva sbottato ammettendo di essere delusa dal comportamento di suo marito, al punto da non riconoscerlo più.

Cosa succederà questa volta? Dopo la dichiarazione di Alex nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne, la moglie dell'attore prenderà in mano le redini della situazione e chiederà alla produzione del reality show di avere un confronto immediato e diretto col marito? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata del GF Vip 6.