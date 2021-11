Raffaella Mennoia rompe il silenzio su Temptation Island. L'autrice del programma di Canale 5, dopo le voci di chiusura del reality, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ai gossip circolati.

In particolar modo, nel corso di una recente intervista, il braccio destro di Maria De Filippi ha rivelato di avere sentito anche lei le notizie circolate riguardo la trasmissione Mediaset ma, al momento, non sarebbe ancora stato deciso nulla in merito.

Temptation Island potrebbe non andare più in onda: il commento di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia ha risposto ad alcune domande nel corso di un'intervista, riguardo Temptation Island.

Recentemente, infatti, sono trapelate indiscrezioni riguardo la sostituzione [VIDEO]del programma condotto da Filippo Bisciglia, con un altro format, dal titolo 'Ultima fermata'.

L'autrice della trasmissione, però, non ha confermato le voci circolate negli ultimi tempi. A tal proposito, infatti, Raffaella ha dichiarato: ''Ho letto anche io che non ci sarà, ma in realtà non abbiamo ancora avuto modo di occuparcene: ci occuperemo di questo dal mese di marzo''.

I rumor su 'Ultima fermata' al posto di Temptation Island non sono stati confermati

In base a quanto trapelato in rete, sembrerebbe che Temptation Island non andrà in onda nel 2022, ma le parole di Raffaella Mennoia non confermano alcuna decisione ufficiale.

Recentemente, in rete era stato diffuso il nome del programma che avrebbe dovuto sostituire il reality condotto da Filippo Bisciglia: 'Ultima fermata' e, in base ai gossip circolati, sembrava che fossero già partiti i casting per la nuova trasmissione, anche se non c'è stata nessuna notizia ufficiale in merito.

Non resta, insomma, che attendere il mese marzo, per scoprire se Temptation Island andrà ancora in onda ancora su Canale 5 o se invece effettivamente ci sarà al suo posto un nuovo programma.

Raffaella Mennoia impegnata fra Uomini e Donne e Temptation Island

Raffaella Mennoia è da tanti anni nello staff di Maria De Filippi e, oltre a Temptation, lavora pure nella redazione di Uomini e Donne. In particolar modo, l'autrice del dating show di Canale 5 non si occupa del trono over, ma solo del trono classico.

In merito a Gemma Galgani, Mennoia ha dichiarato: ''Non ragioniamo sui valori aggiunti alla trasmissione, ma su quello che realmente accade. Se ci sono uomini che vogliono conoscere Gemma, perché non dovremmo dar loro l'opportunità?''.