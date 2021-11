Tommaso Zorzi ha condiviso con Iva Zanicchi un'esperienza televisiva importante come opinionisti dell'Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi. In queste ore, però, la cantante ha lanciato una dura frecciatina rivolta proprio nei confronti del vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo? Iva si è lamentata del fatto che Tommaso sia sparito, sebbene le avesse promesso che sarebbe andato a trovarla.

GF Vip Party, Iva sbotta contro Tommaso Zorzi

Nel dettaglio, Tommaso e Iva Zanicchi per diversi mesi sono stati l'uno al fianco dell'altro come opinionisti in studio all'Isola dei famosi.

È stata proprio questa avventura che ha permesso loro di conoscersi meglio e di stringere anche un buon rapporto di amicizia, al punto che la cantante definì il giovane influencer un vero e proprio "angelo".

Tuttavia, in queste ultime ore, Iva Zanicchi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe e lo ha fatto durante l'ospitata del 1° novembre al Grande Fratello Vip Party, il talk show in onda in streaming su Mediaset Play condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi.

Approfittando della presenza di Gaia, Iva non ha risparmiato una frecciatina diretta contro il giovane vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip che ha definito un bugiardo.

La frecciatina di Iva contro Tommaso Zorzi: 'Un bugiardo'

"Tuo fratello Tommaso è un bugiardone.

Mi aveva promesso di venirmi a trovare in paese. Lo aspettavo, ma non si è fatto vedere", ha sbottato Iva Zanicchi durante la diretta del GF Vip Party.

Insomma la cantante sarebbe rimasta delusa da questo modo di fare di Tommaso Zorzi che, prima le avrebbe promesso di andare a casa sua, dopodiché avrebbe fatto perdere le sue tracce e non si sarebbe mai più presentato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E la Zanicchi, che da sempre è una delle poche donne dello spettacolo che non le manda a dire, non ha perso occasione per bacchettare duramente Tommaso in diretta.

Il nuovo impegno tv di Tommaso Zorzi: arriva Drag Race Italia

Cosa succederà a questo punto? Tommaso dopo aver deluso le aspettative di Iva correrà ai ripari? Non si esclude che, in vista della messa in onda delle due puntate evento dello show dal titolo "D'Iva", che andrà in onda il 4 e 11 novembre in prime time su Canale 5, Zorzi possa fare una sorpresa ad Iva e presentarsi magarsi in studio per "farsi perdonare".

In attesa di scoprire se Tommaso ci sarà nelle due puntate evento dello show di Iva, cresce l'attesa anche per il debutto di Drag Race Italia.

Il celebre talent dedicato alle drag queen è in programma a partire dal prossimo novembre 2021 sui canali del gruppo Discovery (ma prima sarà visibile solo sulla piattaforma streaming del portale).