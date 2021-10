La storia d'amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani prosegue a gonfie vele. Intervenuti a GFVip Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, i due "piccioncini" hanno parlato del loro rapporto. In particolare, l'ex allievo di Amici 20 ha rivelato che hanno intrapreso una convivenza.

Come stanno le cose tra Zorzi-Stanzani

Tommaso Stanzani ha fatto una rivelazione sul rapporto con Tommaso Zorzi. Nel dettaglio, il ballerino ha spiegato di essere spesso a Milano per lavoro. Dunque, si appoggia a casa del rampollo: "Abbiamo iniziato questa convivenza.

Mi trovo bene". Tommaso ha confidato che il suo compagno lo prende anche per la gola, visto che lui è negato ai fornelli. A tale proposito, il diretto interessato ha raccontato un episodio simpatico: "Una volta ha fatto il minestrone e ho dovuto mangiarlo per una settimana intera". Infine, Stanzani ha elogiato Zorzi anche per come tiene pulita la casa: "Un maniaco della pulizia".

Zorzi ha spiegato di essere felice al fianco di Stanzani: "Come sta andando? Bene bene, siamo molto tranquilli", inoltre ha rivelato che spesso la coppia passa le serate a casa in serenità.

Il retroscena di Stanzani

Le conduttrici di GFVip Party hanno chiesto a Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani come stessero andando le cose tra loro.

A prendere la parola è stato l'ex allievo di Amici 20 che ha raccontato un aneddoto legato al suo attuale fidanzato. Nel dettaglio, il ballerino ha spiegato che all'inizio non sapesse chi fosse "Zorzi". Di preciso, Tommaso sapeva che fosse il vincitore del Grande Fratello Vip 5 in quanto aveva visto la puntata finale del Reality Show.

Al tempo stesso, però, non conosceva nulla della sua vita privata. Inoltre, Stanzani ha confidato di non essere in grado di dare un giudizio sul percorso di Zorzi: "Dipende da come si è comportato in casa". Tuttavia, il danzatore ha fatto sapere che se Tommaso si fosse comportato come sta facendo con lui, non avrebbe avuto dubbi sul fare il tifo per lui.

Zorzi invita i 'Prelemi' per una cena

Nel vedere il fratello felice al fianco di Stanzani, Gaia Zorzi è intervenuta: "Tommaso sembra sedato, è diverso e più pacifico". In un secondo momento il rampollo milanese ha proseguito il suo monologo, spiegando di essere un ottimo cuoco.

A quel punto ha preso la parola Giulia Salemi che ha chiesto all'ex coinquilino del GFVip quando la invita a casa per una cena a quattro. Zorzi, anziché glissare, ha fatto sapere che appena Pierpaolo Pretelli avrà terminato gli impegni di lavoro a Roma (il modello è impegnato con Tale e Quale Show) saranno suoi ospiti: "Ti impiatto un pollo dell'Esselunga che levate".