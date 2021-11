Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e, questo mercoledì 30 novembre, i protagonisti del trono over e classico sono ritornati di nuovo in studio per le riprese delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Occhi puntati in primis sul percorso della tronista Andrea Nicole che, proprio come la sua collega Roberta, si avvicina al gran finale di questo percorso. Ebbene, non si esclude che nel corso della registrazione di questo pomeriggio, Andrea Nicole possa aver fatto la sua scelta, dato un messaggio criptico e polemico, postato sui social dal corteggiatore Alessandro.

Per la bella Andrea Nicole si avvicina la scelta finale a Uomini e donne 2021/22

Nel dettaglio, il 30 novembre i protagonisti di Uomini e donne sono tornati in studio per la nuova registrazione. La conferma ufficiale è stata data da Gianni Sperti, che sul suo profilo Instagram ha confermato questo nuovo appuntamento con le riprese, postando delle stories proprio dal camerino della trasmissione di Maria De Filippi.

I riflettori, in queste settimane, sono tutti concentrati sulle vicende delle due troniste dato che si stanno avviando verso il gran finale del loro percorso.

Sia Andrea Nicole che Roberta sono arrivate alla fase finale di questo percorso con soli due corteggiatori e quindi si avvicinano al fatidico momento della scelta.

Nella registrazione di Uomini e donne del 30 novembre, Andrea Nicole potrebbe aver fatto la sua scelta

A destare sospetti, in queste ultime ore, è stato un post social pubblicato dal corteggiatore Alessandro intorno alle 17:30 circa e poi subito cancellato.

Nel bel mezzo della registrazione di Uomini e donne, Alessandro ha postato un messaggio che recitava così: "Sempre a testa alta", con la foto di un leone che guarda verso l'alto.

Un messaggio che, non è passato inosservato, complice il fatto che pochi minuti dopo, Alessandro lo ha immediatamente rimosso dal suo profilo Instagram.

Andrea Nicole ha scelto Ciprian? Il messaggio polemico poi rimosso di Alessandro

Possibile che il corteggiatore si sia lasciato andare a questo momento di rabbia, quando ha scoperto di non essere lui la scelta finale della tronista?

I sospetti dei fan non mancano così come sarebbe possibile che alla fine di questo percorso, Andrea Nicole abbia scelto di abbandonare la trasmissione con Ciprian, uno dei corteggiatori che l'ha maggiormente colpita fin dal primo momento in cui ha preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi.

La scelta finale della tronista Andrea Nicole è ricaduta proprio su Ciprian a discapito di Alessandro? Lo scopriremo ufficialmente nel corso delle prossime puntate del programma Mediaset.