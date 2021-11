Nuovo appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne. Questo lunedì 29 novembre ci sono state le riprese delle puntate del dating show Mediaset, che andranno in onda durante il mese di dicembre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che, i colpi di scena, non sono tardati ad arrivare e l'attenzione è stata incentrata in primis sulle vicende di Ida Platano, che si è ritrovata a fare i conti con gli attacchi del suo ex Diego Tavani. Occhi puntati anche su Isabella Ricci che ha scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione.

Nuova registrazione Uomini e donne 29 novembre: Ida sotto attacco

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne che si è svolta il 29 novembre, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Ida Platano, la quale continua ad essere al centro della scena, sebbene in un primo momento avesse annunciato di voler abbandonare la trasmissione.

Alla fine, però, Ida è tornata di nuovo sui suoi passi ed ha scelto di non rinunciare all'ambita poltrona del dating show di Maria De Filippi, dove ormai da svariati anni cerca la sua anima gemella.

Ebbene, gli spoiler delle riprese di questo lunedì pomeriggio, raccontano che Ida ha affrontato gli attacchi del suo ormai ex fidanzato Diego Tavani.

Diego attacca sia Ida che Armando nella nuova registrazione di U&D

Il cavaliere, infatti, ha duramente attaccato non solo la dama ma anche Armando Incarnato, che più volte in passato non è stato per niente tenero nei confronti di Diego.

Insomma la situazione nello studio di Uomini e donne sembra esserci infiammata e c'è da scommettere che non mancheranno scintille anche nel corso della nuova registrazione prevista per questo martedì 30 novembre.

Cosa succederà a questo punto dei fatti? Diego riuscirà a lasciarsi alle spalle la fine del suo rapporto con Ida oppure continuerà a punzecchiare la dama, apparsa sempre più vicina ad Armando?

Isabella Ricci lascia la trasmissione: anticipazioni U&D registrazione 29 novembre

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime puntate, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 29 novembre, rivelano che c'è stato spazio anche per le vicende di Isabella Ricci.

La dama che ha conquistato il parterre maschile del programma e il pubblico che segue il dating show Mediaset, ha preso una decisione importantissima legata al suo futuro in trasmissione.

Isabella, infatti, dopo aver conosciuto Fabio, un nuovo cavaliere che ha saputo conquistarla, ha scelto di dire addio alla trasmissione, così da poter vivere questa nuova relazione lontani dai riflettori mediatici.

Isabella e Fabio fuori dal programma di Canale 5

Una scelta importante quella di Isabella, la quale dimostra di non essere una di quelle persone attaccate alla poltrona, bensì di aver voglia per davvero di trovare un principe azzurro col quale pensare ad un futuro insieme, lontani dalla ribalta televisiva.

Come si evolverà questa relazione tra Isabella e Fabio? I due riusciranno a consolidare il loro rapporto anche fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi? In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, tra quelli che non mollano la presa vi è sicuramente Gemma Galgani.

La dama torinese, dopo essere guarita dalla Covid-19, è tornata in studio più carica e in forma di prima, pronta a rimettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella e coronare così questo sogno d'amore che insegue da svariati anni.