Alex Belli e Soleil Sorge continuano ad essere al centro dell'attenzione di questo Grande Fratello Vip 6. I due, in queste ultime ore, si sono lasciati andare ad una serie di dichiarazioni che non sono passate inosservate e che hanno causato un vero e proprio "terremoto" sia nella casa che all'esterno. Alex, infatti, ha scelto di dichiararsi ufficialmente all'ex protagonista di Uomini e donne, rimasta senza parole e in queste ore non ha nascosto i suoi dubbi sul conto dell'attore.

I dubbi di Soleil Sorge sul rapporto con Alex al GF Vip

Nel dettaglio, al termine della puntata serale del GF Vip 6 del 29 novembre, Alex Belli ha scelto di essere sincero in primis con se stesso e poi con Soleil, dichiarandole apertamente di essersi innamorato di lei.

L'attore è uscito allo scoperto e, per la prima volta, ha confessato alla bella Soleil di essersi innamorato di lei, al punto da non riuscire più a starle alla larga.

Insomma una dichiarazione a tutti gli effetti che potrebbe causare non pochi problemi ad Alex, dato che fuori dalla casa è sposato con Delia Duran.

Le parole di Soleil dopo la dichiarazione di Alex Belli al GF Vip

Intanto, però, alla luce delle parole d'amore di Alex Belli nei suoi confronti, Soleil non ha nascosto i suoi dubbi e in queste ore, parlando con Sophie Codegoni, ha ammesso di non essere proprio sicura al 100% di questo sentimento.

"So quello che ho provato e quando uscirò saprò cosa devo fare e se è tutto reale", ha ammesso in maniera piuttosto lapidaria Soleil, che sembra avere le idee molto chiare.

L'ex protagonista di Uomini e donne, infatti, non nasconde i suoi dubbi su questa situazione che si è venuta a creare nella casa del GF Vip con l'attore e, ormai, a questo punto della situazione le uniche risposte alle sue domande potrà trovarle nel momento in cui metterà piede fuori da Cinecittà.

I fan di Soleil la 'mettono in guardia': il messaggio aereo arriva al GF Vip

Intanto, però, i fan di Soleil questo pomeriggio le hanno mandato un messaggio aereo col quale l'hanno voluta mettere in guardia.

"Sole vola da sola, noi vediamo", hanno scritto i fan in questo nuovo messaggio che ha sorvolato i tetti della casa più spiata d'Italia, lasciando visibilmente perplessa la Sorge.

Possibile che i sostenitori di Soleil facessero riferimento proprio a questa intricata situazione che sta nascendo in casa con Alex Belli?

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, in vista della prossima puntata serale del GF Vip, non si esclude che Delia possa tornare di nuovo all'interno della casa di Cinecittà, per mettere in chiaro le cose con suo marito e magari dirgli addio dopo la dichiarazione d'amore fatta alla Sorge.