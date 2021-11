Nella puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5 venerdì 12 novembre, Gemma Galgani ha avuto uno scontro con Costabile Albore. La dama torinese, dopo essere stata lasciata dal cavaliere del parterre, ha accusato il suo ex di volerla portare a letto, senza fare nessun investimento nella loro relazione. Il single del dating show è stato fermo nella sua decisione di chiudere la sua storia con Gemma, ritenendola una donna impossibile con cui trascorrere insieme la vita.

Uomini e Donne, puntata del 12 novembre: Gemma accusa Costabile

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 novembre, Gemma non si è rassegnata per la fine della sua frequentazione con Costabile.

Infatti, la dama piemontese ha avuto un lungo sfogo in trasmissione, nel quale ha accusato Albore di averla presa in giro. Nel frattempo, il cavaliere ha confidato di essere stato sincero con Gemma. Mentre Costabile stava spiegando di essere stato spontaneo con Galgani, la single torinese ha dichiarato: ''Menefreghista, egoista, dovevi portarmi a letto, certo, tutto e subito, minimo investimento, massimo guadagno".

Uomini e Donne, la storia fra Costabile e Gemma è finita

Costabile ha rivelato che, per lui, Gemma è una donna elegante e si è approcciato a lei in modo sincero e rappresentava il suo ideale di donna. Purtroppo, però, durante la frequentazione, il cavaliere ha conosciuto aspetti di Galgani che non gli hanno permesso di continuare la storia con lei.

A tal proposito, Albore ha confidato a Maria De Filippi: ''C'erano due profili. Il primo era quello dell'attrazione fisica e quindi della conoscenza esteriore. Il secondo era quello caratteriale, quello caratteriale che stavamo sperimentando. Bene, l'esperimento è stato un fallimento totale''.

Uomini e Donne, Costabile sostiene di aver avuto un comportamento ineccepibile con Gemma

Costabile, spiegando le motivazioni che l'hanno portato a chiudere la sua storia con Gemma, ha affermato di avere avuto un comportamento ineccepibile durante la frequentazione con Galgani. Nel frattempo, la dama torinese ha ribadito di non essere una "donna da letto" e, a quel punto, Albore ha detto di non avere chiesto alla protagonista del dating show di avere un approccio fisico con lui.

Infatti, il cavaliere ha affermato che certe cose vanno fatte in due e lui non glielo avrebbe chiesto mai. Gemma, sentendo le parole di Costabile, ha detto: ''Bugiardo, allora sei un grande bugiardo''. Il cavaliere ha replicato: ''Sei una mistificatrice incredibile''. In base a quanto trasmesso su Canale 5, non sembrerebbero esserci speranze per Galgani di potere recuperare il suo rapporto con Costabile. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se Gemma troverà un nuovo amore all'interno del programma.