Nervi tesi per Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 6. Al termine della puntata serale del 12 novembre in onda su Canale 5, l'attore ha perso nuovamente le staffe in quanto furioso e nervoso per la scena del confronto che aveva visto in studio tra sua moglie Delira Duran e Soleil Sorge. Alex non ha per niente gradito il modo di comportarsi di sua moglie e, complice una "domanda di troppo" di Lulù, l'attore ha perso il controllo della situazione arrivando ad urlare in faccia contro la giovane principessina protagonista di questa sesta edizione.

Alex Belli furioso dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Alex Belli ha assistito al confronto-scontro tra sua moglie Delia e Soleil Sorge: una delle pagine maggiormente "trash" della storia del reality show, di cui lo stesso attore se ne è vergognato al termine della puntata del GF Vip.

Alex ha preso le distanze da sua moglie, sbottando e alludendo al fatto che dietro queste "sceneggiate" ci sarebbe qualcun altro che starebbe muovendo i fili del reality show.

In particolar modo, Belli ha parlato di "Ciccio Pasticcio", stesso termine che aveva usato qualche settimana fa sempre in casa, per parlare di Fabrizio Corona come fautore delle dinamiche che si stanno creando in queste settimane all'interno della casa del GF Vip.

Il colpo di scena, però, è arrivato quando al termine della puntata, Alex Belli ha incontrato in corridoio la giovane Lulù.

Lulù e Manuel: la resa dei conti in diretta al GF Vip

La principessina questa settimana è stata al centro dell'attenzione per il suo atteggiamento a dir poco morboso e petulante nei confronti di Manuel Bortuzzo.

Il nuotatore durante la puntata del GF Vip è esploso ed ha ammesso di non farcela più, in quanto ha bisogno die suoi spazi all'interno della casa e Lulù glieli farebbe "mancare l'aria".

Lo stesso Alfonso Signorini ha bacchettato duramente Lulù nel corso della diretta, rinfacciandole il fatto che dovesse rispettare la volontà di Manuel e dimostrare un po' di maturità in questo percorso.

Alex Belli urla in faccia contro Lulù al GF Vip e tira in mezzo Bortuzzo

Sta di fatto che, al termine della puntata, le principesse Selassié sono finite al televoto. Lulù dopo aver beccato Alex nel corridoio ha chiesto all'attore se lui l'avesse votata e la reazione di Belli non è stata delle migliori.

Alex si è infuriato ed ha cominciato ad urlare in faccia a Lulù, chiedendole di preoccuparsi per la gravità delle azioni fatte nei confronti di Bortuzzo, piuttosto che della nomination.

"Dopo quello che è successo pensi se ti ho nominato o no? Da un orecchio ti entra e dall'altro ti esce", ha sbottato Alex urlando in faccia alla principessina.