Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso di questo 2021, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di dare una svolta al suo percorso in trasmissione. La dama sarà sul punto di abbandonare la scena con Diego ma non tutto andrà secondo i piani sperati. Occhi puntati anche su Armando Incarnato che, in queste nuove puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, verrà duramente attaccato e criticato.

Nuove puntate Uomini e donne, anticipazioni 2021: Ida fa la sua scelta finale

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che per Ida Platano arriverà il fatidico momento della scelta finale.

Dopo diversi tentennamenti, la dama ammetterà di essere pronta ad uscire dal programma insieme a Diego e quindi a portare avanti una frequentazione con lui fuori dagli studi della trasmissione Mediaset.

Un momento che si preannuncia "magico", dato che i due balleranno anche sotto la classica pioggia di petali rossi dopodiché annunceranno il loro addio alla trasmissione.

Diego in un primo momento dirà sì, felice ed entusiasta della scelta fatta dalla dama poi però ci sarà qualcosa che lo porterà a cambiare idea.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2021 rivelano che Ida, prima di andare via dalla trasmissione di Canale 5, chiederà a Tina di avere un nuovo confronto dopo alcune frasi della registrazione precedente che non ha gradito.

Diego ci ripensa e rifiuta Ida dopo la scelta a U&D

Un gesto che non sarà affatto gradito a Diego, dato che il cavaliere voleva che Ida si concentrasse sul loro momento d'amore e non che si preoccupasse di chiarirsi con l'opinionista del programma Mediaset.

Sta di fatto che, di fronte a questa scena, Diego annuncerà di averci ripensato e di non voler più andare via da Uomini e donne con Ida. Un vero e proprio rifiuto quello dell'ex calciatore che preferirà tornare a sedersi nel parterre dei cavalieri e lasciare così la dama.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2021, rivelano che si tornerà a parlare anche di Marcello, dato che il cavaliere annuncerà la sua decisione di andare via dal programma ma prima dovrà fare i conti con un veemente attacco da parte di Armando.

Armando fa una brutta figura: anticipazioni Uomini e donne 2021

Il cavaliere napoletano attaccherà Marcello, mettendo in discussione il suo percorso nella trasmissione di Canale 5 e arrivando a dire che, in realtà, sarebbe ancora in contatto con la sua ex fidanzata.

Pesanti accuse che Marcello rigetterà al mittente e, nel corso della registrazione, verrà fuori che queste segnalazioni sono state fatte ad Armando da una persona che cerca di screditare in tutti i modi il programma di Maria De Filippi e i suoi protagonisti.

Per questo motivo, dopo l'ennesima brutta figura fatta in studio, Armando verrà invitato a scusarsi con Marcello.