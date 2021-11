Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, questo sabato 13 novembre, c'è stata una nuova registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Le puntate saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane su Canale 5 si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena in primis per i protagonisti del trono classico. Occhi puntati sulle troniste Andrea Nicole e Roberta, alle prese con nuove esterne in vista delle fatidiche scelte finali. Spazio anche alle vicende di Ida Platano che è tornata di nuovo in studio.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione 13 novembre: Andrea Nicole bacia Alessandro

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne che andrà in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che la tronista Andrea Nicole si è resa protagonista di una bellissima esterna che ha fatto con Alessandro, uno dei pretendenti che ha portato alla fine di questo suo percorso.

I due hanno trascorso un po' di tempo insieme e poi Alessandro ha scelto di farle una sorpresa, facendole conoscere la sua mamma.

Un'esterna importante per la tronista che, in più occasioni, ha ammesso che di aspettarsi dei gesti concreti da parte dei suoi pretendenti. Ebbene, al termine di questo incontro molto importante per il percorso di Andrea Nicole, tra i due è scattato anche un fatidico bacio.

Roberta viene rifiutata da Luca ma non bacia Samuele: anticipazioni U&D

Inoltre, gli spoiler del programma rivelano che Andrea Nicole questa settimana è uscita in esterna anche con Ciprian: anche tra di loro c'è stato un nuovo bacio, il quale attesta il fatto che ad oggi la tronista non abbia ancora le idee chiarissime su chi scegliere.

Spazio anche alle vicende della tronista Roberta. Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che la donna è uscita in esterna con entrambi i due pretendenti che la corteggiano ma ha dovuto fare i conti col rifiuto di Luca. Il ragazzo, infatti, non si è presentato in esterna deludendo così la tronista che successivamente è uscita anche con Samuele.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo caso, però, nonostante l'incontro tra i due non c'è stato un bacio e, in studio, Samuele non ha trattenuto le lacrime, al punto da abbandonare le riprese.

Il ritorno di Ida Platano: anticipazioni Uomini e donne

Inoltre, gli spoiler di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 13 novembre, rivelano che c'è stato spazio anche per il ritorno in studio di Ida Platano.

La dama, dopo aver annunciato la sua decisione di abbandonare il programma e di cercare la sua anima gemella fuori dallo studio televisivo Mediaset, ha avuto un ripensamento e si è presentata di nuovo in trasmissione, pronta a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.