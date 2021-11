Prosegue l'appuntamento domenicale con la fiction ambientata a Torino, Cuori. Una nuova puntata verrà trasmessa domenica 14 novembre e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. La puntata sarà divisa in due episodi intitolati Suzanne e Corto circuito. Durante la messa in onda della quinta puntata, Delia scomparirà improvvisamente. I suoi colleghi e la figlia di Cesare non avrà più sue notizie e con Alberto inizieranno a cercala. Nel frattempo il dottor Mosca inizierà a nutrire dei sospetti riguardo la permanenza in America di Cesare.

Dopo alcune indagini, Enrico scoprirà il vero motivo che si nasconde dietro la partenza del primario. Intanto un paziente di nome Gianni, si accorgerà che tra Alberto e Delia c'è ancora qualcosa.

Anticipazioni quinta puntata di Cuori, Gianni viene ricoverato in ospedale

Nel corso della quinta puntata di Cuori, che verrà trasmessa domenica 14/11 su Rai1, Alberto sarà all'interno di un locale con Karen quando un ragazzo si sentirà male e avrà urgentemente bisogno di essere portato in ospedale. Il giovane e popolare playboy dal nome Gianni verrà ricoverato all'interno del padiglione ospedaliero e nei giorni successivi verrà ammirato dalle pazienti, desiderose di un autografo. Durante la sua permanenza in ospedale intanto, Gianni noterà che tra Delia e Alberto c'è ancora del sentimento.

Nonostante avranno deciso di chiudere con il passato, entrambi provano ancora qualcosa l'uno per l'altra. I due ex fidanzati cercheranno di nascondere di conoscersi da anni per non destare sospetti a Cesare, che al momento è ignaro della loro pregressa relazione.

Cuori, spoiler puntata del 14 novembre 2021

Le trame della quinta puntata di Cuori, in onda domenica 14/11, rivelano nel dettaglio che il dottor Mosca inizierà ad insospettirsi sulla permanenza di Cesare in America.

Affamato di potere e dalla voglia di prendere il posto del primario, Enrico indagherà sulla partenza del suo collega e scoprirà una mezza verità a riguarda. Come visto nella precedente puntata infatti, il marito di Delia ha deciso di partire per gli Usa per incontrare un specialista per curare la sua malattia al cuore, che improvvisamente gli causa la perdita di forza agli arti.

Il caso di puntata del secondo episodio avrà come protagonista un paziente che, pochi minuti prima del suo intervento, si rifiuterà di sottoporsi all'operazione e non sarà facile capirne il motivo. Nel frattempo Delia scomparirà improvvisamente nel nulla. Nessuno avrà sue notizie e tutto lo staff si mobiliterà per cercarla ovunque. Intanto il reparto verrà colpito da un corto circuito che metterà a rischio la buona riuscita del lavoro dei chirurghi.