Alessandro Verdolini è stato intervistato nei giorni scorsi da Uomini e Donne Magazine e ha parlato della sua conoscenza con la tronista milanese Andrea Nicole Conte . Il corteggiatore anconetano ha confessato di essere pronto a vivere una storia d'amore con Andrea Nicole e a tal riguardo ha dichiarato: “Ad Andrea sono pronto a offrire quello che sono. Tanto affetto, tante attenzioni”. Con queste parole ha fatto capire che, qualora fosse lui la scelta, non si tirerebbe indietro e direbbe di sì. Al momento, Verdolini ha soltanto un rivale nel parterre dei corteggiatori: il ventinovenne italo rumeno Ciprian Aftim.

U&D, Alessandro Verdolini: 'I giudizi degli altri non mi interessano'

Alessandro Verdolini , intervistato dal magazine di Uomini e donne, ha parlato della sua conoscenza con Andrea Nicole Conte, iniziata all'interno del dating show di Canale 5 e ha espresso i suoi pensieri, riguardo le ipotetiche critiche e i giudizi che potrebbero nascere una volta fuori dal programma. A tal proposito, Alessandro ha dichiarato: “I giudizi degli altri non mi interessano e non mi sono mai interessati. L'unica cosa che conta è la mia felicità”. Inoltre, il corteggiatore anconetano ha parlato di cosa offrirebbe ad Andrea Nicole, una volta usciti dallo studio di Maria De Filippi e ha confessato: “Sono pronto ad offrire vicinanza non solo nei momenti belli, ma anche in quelli brutti, come succede a tutte le coppie.

Penso di essere premuroso”.

Verdolini: 'Credo di essere semplice e genuino'

Alessandro Verdolini ha parlato dei motivi per i quali Andrea Nicole Conte dovrebbe scegliere proprio lui: “Credo che abbiamo dei caratteri molto simili, credo di essere semplice e genuino ” e ha aggiunto: “Andrea Nicole ha conosciuto la mia autenticità”.

Sempre sul rapporto con la tronista milanese, Alessandro ha confessato: “Siamo persone sensibili, che si emozionano facilmente, questo ci lega tanto”. Riguardo al suo rivale Ciprian Aftim, Verdolini non ha voluto rilasciare commenti e ha dichiarato: “Non mi piace dare giudizi su persone che non conosco. Non mi interessa”.

Alessandro: 'Tra dieci anni mi vedo in una relazione stabile'

Sempre durante l'intervista, Alessandro Verdolini ha parlato della propria vita fuori dallo studio di Canale 5 e della sua famiglia: “Sono contenti del mio percorso, perché mi vedono felice. Vedono che sono me stesso senza filtri. A loro va un grazie speciale”. Poi ha aggiunto: “Mi hanno consigliato di rimanere sempre me stesso”.

Alla fine dell'intervista, riguardo il suo possibile futuro con Andrea Nicole, Alessandro Verdolini ha speso delle parole molto importanti: “Tra dieci anni mi vedo in una relazione stabile. Vorrei una famiglia tutta nostra, ho sempre desiderato averla”.