Continua il grande successo di Un Professore, la serie tv in onda su Rai 1 nella prima serata del giovedì con Alessandro Gassmann nei panni di Dante, un professore di filosofia anticonformista e capace di instaurare empatia e feeling con i suoi ragazzi. Tanto bravo con gli alunni, quanto destabilizzato nel rapporto con il figlio, un ragazzo difficile e molto chiuso. L'attore ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato del suo passato e di alcuni ricordi che sono venuti alla luce proprio girando le scene più forti della serie nella quale è protagonista.

Alessandro Gassmann: 'I litigi con mio padre erano all'ordine del giorno'

Dante, il protagonista di Un professore su Rai 1, è un docente che ama stare con i ragazzi e che vuole insegnare loro lezioni non solo di filosofia, ma anche di vita. Alessandro Gassmann ha raccontato a Tv Mia di non essere stato un bravo studente, facendo delle dichiarazioni spiazzanti: ''Per paura dei brutti voti marinavo la scuola. Prendevo tutti in giro ero un po' bulletto''.

Insomma, una tipologia di studente opposta a quella che Dante aspira per i suoi ragazzi. Gassmann ha aggiunto che, a causa di questi comportamenti, aveva spesso scontri con suo padre Vittorio: ''Si arrabbiava molto con me''.

Gassmann ha poi parlato del difficile rapporto tra Dante e Simone, che non riescono a venirsi incontro per i loro caratteri opposti.

Una dinamica famigliare che gli ha ricordato il suo personale passato: ''Dante con Simone è un disastro. Nelle scene più forti mi sono venuti in mente i litigi con mio padre''.

Anticipazioni sulla quarta puntata di Un professore del 2 dicembre 2021

La Serie TV con protagonista Alessandro Gassmann sta avendo un successo senza pari su Rai 1, registrando ascolti record.

Che cosa succederà nella nuova puntata in onda il 2 dicembre? Le anticipazioni rivelano che nel primo episodio, l'amato professore terrà una lezione di filosofia centrata sui temi della diversità e dell'esclusione.

Non mancheranno i problemi con Simone. Il ragazzo, nonostante le buone intenzioni del padre, eviterà di avere qualsiasi confronto con lui.

Dante verrà poi a sapere da Anita che nella rimessa c'è la vettura di Sbarra distrutta dal giovane.

Le anticipazioni del 2 dicembre 2021 di Un Professore continuano con il secondo episodio nel quale Monica dovrà affrontare una situazione molto difficile. La classe andrà a visitare il museo diretto da Cecilia, ma quella che doveva essere un'uscita educativa e piacevole si rivelerà un disastro a causa di un fatto molto grave.

Appuntamento dunque con la nuova puntata di Un Professore in programma per giovedì prossimo su Rai 1 in prima visione assoluta.