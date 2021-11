Tra le coppie che si sono formate nel corso di questa edizione di Uomini e donne vi è quella composta da Joele Milan e la corteggiatrice Ilaria. Una love story nata in maniera decisamente rocambolesca, dato che i due ragazzi vennero smascherati dal momento che, durante un ballo in studio, il tronista chiese alla ragazza di aggiungere un suo amico sui social, così da poter stare in contatto e sentirsi di nascosto. Dopo essere stati scoperti, i due lasciarono il programma e qualche settimana dopo annunciarono il loro fidanzamento: a quanto però, sarebbero già in crisi e vicini alla rottura.

Joele e Ilaria sarebbero già in crisi: retroscena Uomini e donne

Nel dettaglio, Joele e Ilaria dopo essere stati smascherati in studio e accusati di aver cercato di prendere in giro la redazione del programma di Maria De Filippi, furono allontanati ma scelsero comunque di viversi la loro storia d'amore lontani dalle telecamere e dalla ribalta mediatica.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando non è arrivata una segnalazione da parte dell'esperta di gossip, Deianira Marzano, la quale ha sottolineato che i due sarebbero in un periodo di crisi.

Secondo le voci che sono arrivate a Marzano, Joele e Ilaria starebbero affrontando un periodo per niente facile al punto da ritrovarsi in crisi.

Ilaria smentisce le voci di crisi con l'ex tronista

La stessa Deianira, poi, ha fatto sapere di aver contatto privatamente Ilaria per capire quale fosse la verità dei fatti e la ragazza avrebbe smentito queste voci di crisi con l'ex tronista di Uomini e donne.

I dubbi, però, restano dato che i due da un po' di tempo non si mostrano più insieme affiatati e felici sui social, come accadeva fino a poche settimane fa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché i numerosi fan che hanno seguito il trono di Joele hanno notato che da un po' di giorni, il ragazzo ha cominciato a seguire sui social una ex corteggiatrice del programma Mediaset.

Joele Milan e i 'like' all'ex corteggiatrice di Uomini e donne

Trattasi della giovane Carolina Ronca, che lo scorso anno si mise in gioco nelle vesti di corteggiatrice per il tronista Giacomo Czerny, arrivando al "rush finale" anche se, alla fine, il ragazzo coronò il suo sogno d'amore con Marta, con cui ancora oggi va d'amore e d'accordo.

Ebbene il "follow" di Joele Milan a Carolina Ronca non è passato inosservato tra i fan social di Uomini e donne, così come non sono passati inosservati i "like" che l'ex tronista ha riservato alla ragazza.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Tra Joele e Ilaria va tutto nel migliore dei modi come sostiene la ragazza, oppure c'è qualcosa di non detto? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.