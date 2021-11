Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 24 novembre su Canale 5, Marcello ha spiegato di volere lasciare il dating show di Maria De Filippi. Mentre il cavaliere torinese forniva, fra le lacrime, le motivazioni che lo avevano portato alla sua scelta, Armando è intervenuto per dire la sua. Barbara De Santi, che in passato ha avuto diverbi in studio con l'attore partenopeo, nella serata ha commentato quanto successo ai protagonisti della trasmissione Mediaset e ha tirato una frecciatina ad Incarnato.

Uomini e Donne, Marcello vuole lasciare lo show, Armando interviene: Barbara commenta

Barbara De Santi è stata una delle dame del parterre di Uomini e Donne. L'insegnante lombarda non è più nel parterre del programma televisivo, ma continua a seguire cosa accade nello studio della trasmissione. Infatti, la scrittrice, spesso condivide con i suoi follower la sua opinione su quanto viene trasmesso sul piccolo schermo. Anche nella serata di mercoledì 24 novembre, Barbara si è soffermata sullo scontro avvenuto in puntata fra Marcello Messina ed Armando Incarnato. De Santi ha preso le parti dell'agente immobiliare, tirando una frecciatina ad Incarnato.

Uomini e Donne: secondo Barbara De Santi, dovrebbe andare a casa Armando e non Marcello

Barbara De Santi ha condiviso lo spezzone su Instagram della discussione fra Armando Incarnato e Marcello Messina. In particolar modo, l'ex dama di Uomini e donne ha scritto sul video condiviso sui social, un commento rivolto al cavaliere campano.

A tal proposito, l'insegnante ha scritto: ''Zitto! Devi stare zitto! Se ne va Marcello e invece se ne dovrebbe andare il grillo parlante!''. De Santi ha definito il single partenopeo un grillo parlante perché nella puntata andata in onda su Canale 5 sarebbe intervenuto esprimendo un giudizio su Messina.

Uomini e Donne: la discussione fra Armando e Marcello finisce in un modo inaspettato

Nella giornata di giovedì 25 novembre, verrà rivelato ai telespettatori cosa è successo fra Armando e Marcello. Infatti, nella puntata di Uomini e Donne del 24 novembre, Incarnato si è allontanato dallo studio per andare a prendere la prova che il cavaliere torinese avrebbe trascorso le vacanze a Taranto con la sua ex fidanzata. In base a quanto trapelato dalle anticipazioni disponibili sul web, Armando commetterà un errore, perché accuserà ingiustamente Marcello. Infatti, Messina dichiarerà che non era una foto scattata in Puglia, ma in Liguria e lui, in quell'occasione si trovava con i suoi amici. A quel punto, Maria De Filippi sgriderà l'attore che sarà costretto a chiedere scusa all'agente immobiliare.