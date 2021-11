La soap opera Una vita si avvia verso il finale e chiude i battenti per sempre. Le anticipazioni riguardanti il futuro della serie ambientata ad Acacias e in onda tutti i giorni su Canale 5, rivelano che le avventure dei vari protagonisti non dureranno a lungo, dato che prossimamente saranno trasmesse le ultime puntate di sempre della soap che ha appassionato per anni il pubblico e gli spettatori italiani.

Addio Una Vita: la soap chiude i battenti per sempre su Canale 5

Nel dettaglio, la soap Una Vita ha già chiuso definitivamente i battenti in Spagna, dove ormai da svariati mesi non c'è più spazio in palinsesto per la messa in onda dei nuovi episodi della soap.

Una scelta dettata in primis dal verdetto degli ascolti, in costante ribasso, registrati dalla soap opera nel corso delle ultime stagioni, tali da portare i produttori della soap a mettere la parola "fine" al progetto, proprio come era accaduto già in passato con la soap "sorella", Il Segreto.

Eppure, se in Spagna la soap con protagonista Genoveva non riusciva più a ottenere dei risultati d'ascolto soddisfacenti, la stessa cosa non si può dire per l'Italia.

Le ultime stagioni di Una Vita, malgrado la rivoluzione del cast, hanno comunque appassionato il pubblico, con una media quotidiana di oltre 2,5 milioni di spettatori e picchi superiori al 20% di share.

Il gran finale di Una Vita

Dati molto positivi per la rete ammiraglia Mediaset, la quale però al più presto si ritroverà "orfana" di questo seguitissimo prodotto, che lascerà vuota la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Il gran finale di sempre di Una Vita è previsto su Canale 5 per il 2022: tra l'estate e il prossimo autunno saranno trasmessi gli episodi conclusivi della soap che si preannunciano ricchi di colpi di scena, intrighi e vendette che non passeranno inosservate e che renderanno tutto ancora più accattivante.

Le anticipazioni legate al gran finale di sempre della soap opera iberica, rivelano che ci sarà spazio per la spietata vendetta nei confronti di Genoveva, la quale verrà messa ko dal marito Aurelio e da sua figlia Gabriela.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni sul finale di sempre della soap opera Una Vita

Il primo si vendicherà della donna sparandole un colpo di pistola che, col passare dei giorni, si rivelerà fatale. Gabriela, invece, dopo essere ritornata nel quartiere fingerà di essere interessata a ricucire il rapporto con sua mamma ma questa non sarà la verità dei fatti.

La ragazza, infatti, avrà come solo e unico obiettivo quello di far fuori sua mamma e mettere le mani sul suo ingente patrimonio, così da poter diventare a tutti gli effetti la nuova "signora" di Acacias.

Così, comincerà ad avvelenare sua mamma, portandola a una lenta e inesorabile morte che segnerà, per sempre, la fine dello strapotere di Genoveva in quartiere.