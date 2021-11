La programmazione Mediaset subirà delle modifiche a partire dal 2022, quando ci saranno delle novità legate al palinsesto del daytime di Canale 5. Le novità riguarderanno in primis la soap opera spagnola Una vita, che da oltre 10 anni tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Con l'arrivo del nuovo anno, però, ci saranno dei cambiamenti importanti dettati dal fatto che la soap opera ambientata ad Acacias 38, chiuderà per sempre i battenti.

Chiude per sempre la soap Una Vita: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione Mediaset del 2022 rivelano che per la soap opera Una Vita arriverà il momento del gran finale e quindi di salutare per sempre gli spettatori.

In patria, le vicende degli abitanti di Acacias non vengono più trasmesse da svariati mesi, ma in Italia l'appuntamento proseguirà ancora fino a metà 2022.

Il gran finale di sempre di Una Vita, infatti, sarebbe previsto tra l'estate e l'autunno del nuovo anno, dopodiché calerà per sempre il sipario su questo prodotto importato dalla Spagna, che ha saputo conquistare il gradimento del pubblico di Canale 5.

Il gran finale della soap opera Una Vita

Una chiusura definitiva, proprio come era accaduto già in passato con un'altra soap campione di ascolti: trattasi de Il Segreto, che per l'occasione chiuse con una puntata speciale trasmessa in prime time.

Al momento, però, non si sa ancora se Mediaset riserverà lo stesso trattamento alla soap Una Vita per gli ultimi episodi di sempre, ma non è da escludere che l'epilogo finale delle avventure degli abitanti di Acacias capitanati da Genoveva e Felipe, possa essere trasmesso nella prestigiosa fascia serale.

Sta di fatto che, con la chiusura di Una Vita, Mediaset si ritroverà a dover rimpiazzare la fascia oraria del pomeriggio che va dalle ore 14:10 alle 14:45, la quale resterà libera nel 2022.

Per l'occasione, però, i vertici del Biscione sono corsi già ai ripari e nelle ultime settimane è arrivata la notizia legata all'acquisizione dei diritti per una nuova soap opera.

Su Canale 5 arriva una nuova soap opera dopo Una Vita

Trattasi di "Dos Vidas", un nuovo prodotto importato sempre dalla Spagna che ha già ottenuto un vasto successo in patria e che presto arriverà anche su Canale 5.

Data la durata "extra-large" di Dos Vidas, non si esclude che possa essere proprio questa nuova soap a prendere il posto di Una Vita, dato che assicurerebbe una certa continuità anche dal punto di vista del titolo (si passerebbe da Una Vita a Due Vite, a meno che i vertici Mediaset non decidano di stravolgere completamente il nome di questo nuovo prodotto).

Riuscirà la nuova soap a conquistare il gradimento del pubblico italiano rimasto orfano di Felipe, Genoveva e tutti gli altri abitanti del quartiere iberico? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.