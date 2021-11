Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Laura comunicherà a Felipe e Genoveva che presto partirà per la Germania con sua sorella. Intanto, Liberto vorrà dire tutta la verità all'Alvarez Hermoso, ma Ramon lo fermerà e dirà che è meglio che l'avvocato sappia la versione raccontata da sua moglie, riguardo il loro matrimonio.

Nel mentre, Felicia approverà finalmente la relazione tra Maite e sua figlia Camino e dirà a quest'ultima che vorrà solo la sua felicità.

Laura sarà pronta a partire per la Germania con la sorella

Nelle puntate in onda settimana prossima, Susanna farà dei commenti di cattivo gusto su Bellita, proprio alla viglia del concerto di quest'ultima. Tutto ciò non farà altro che gettare la donna nello sconforto. Nel frattempo, Liberto vorrà dirà tutta la verità Felipe, ma Ramon lo fermerà in tempo e confermerà la versione di Genoveva, affermando che il matrimonio con la donna va a gonfie vele.

Poco dopo, Salmeron vedrà l'Alvarez Hermoso parlare per strada con Laura e le consegnerà una busta. L'avvocato però rassicurerà la dark lady affermando che ha incontrato la domestica per caso. Intanto, Laura comunicherà ai due coniugi che starà per partire per la Germania insieme a sua sorella.

Intanto, Felicia sorprenderà Camino mentre starà preparando le valigie. La donna incoraggerà la figlia a partire e le augurerà di essere felice.

Camino perdonerà Felicia e sarà a pronta a partire con Maite per Parigi

Successivamente, Maite si presenterà a casa di Felicia che le chiederà se ha fatto buon viaggio. Camino sarà sconvolta e vorrà delle spiegazioni e così l'artista dirà alla sua donna che è stata proprio la madre a rintracciarla a Parigi per farla ritornare ad Acacias 38.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, Bellita sarà pronta ad esibirsi e dopo un primo momento di panico, poi prenderà coraggio e delizierà gli spettatori con una grande performance. Nel frattempo, Felicia aprirà il suo cuore a sua figlia e le dirà che non si metterà più in mezzo tra lei e Maite. Camino allora di fronte alle parole di sua madre, deciderà di perdonarla.

Poi, nel momento in cui le due ragazze si ritroveranno da sole, prenderanno la decisione di partire per Parigi, quanto prima. Nel mentre, Genoveva temerà che Mendez abbia rivelato la verità a Felipe, ma il marito dirà alla donna di non sapere nulla.

Infine, Bellita non riuscirà a decidere se ignorare o meno i consigli del medico. La cantante però dovrà prendere presto una decisione, in quanto riceverà l'invito dal re di Spagna a esibirsi a palazzo reale.