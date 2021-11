La programmazione americana di Grey's Anatomy 18, dopo una breve pausa, proseguirà venerdì 9 dicembre. Per questa data la ABC trasmetterà, infatti, il settimo episodio della nuova stagione che si intitolerà "Today Was a Fairytale". La puntata, scritta da Julie Wong e diretta da Debbie Allen, sarà teatro di un'inaspettata confessione da parte di Atticus Link e dell'attesissimo ritorno di Maggie Pierce a Seattle dopo un breve periodo trascorso lontano dalle corsie del Grey Sloan Memorial.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18, settima puntata: l'inaspettata confessione di Link

Scendendo più nel dettaglio, la trama di Grey's Anatomy 18x07, in onda sulla ABC il 9 dicembre, precisa che Link e Jo avranno modo di trascorrere una piacevole giornata in compagnia dei rispettivi figli, Scout e Luna. La vicinanza tra i due chirurghi, nonostante "qualcosa andrà storto", si rivelerà l'occasione perfetta per un'inaspettata confessione. L'ormai ex compagno di Amelia Shepherd, infatti, rivelerà a Jo Wilson di aver nutrito un forte interesse romantico nei suoi confronti. Un passaggio, quest'ultimo, che sembrerebbe spianare la strada ad un'eventuale evoluzione del rapporto tra i due medici.

Spoiler Grey's Anatomy 18x07: il promo ufficiale del prossimo episodio

In attesa di scoprire se effettivamente il rapporto tra Jo e Link, da una semplice amicizia, si evolverà in qualcosa di più profondo, le anticipazioni sul prossimo episodio di Grey's Anatomy 18 si concentrano anche su Meredith Grey. Sempre più frustrato, David Hamilton sfogherà la sua rabbia sulla protagonista.

E' per questo che Nick Marsh, per risollevare l'umore della donna, le offrirà la possibilità di partecipare ad un intervento chirurgico. L'operazione, condotta su uno dei migliori amici del personaggio interpretato da Scott Speedman, tuttavia si rivelerà più complesso del previsto e Meredith e Nick affronteranno la prima discussione della loro nascente relazione.

Questo, infatti, il breve promo che anticipa quanto accadrà:

Nella nuova puntata di Grey's Anatomy 18 Maggie Pierce tornerà a Seattle

Le anticipazioni sulla settima puntata di Grey's Anatomy 18, inoltre, gettano luce sulla storyline che coinvolgerà Miranda Bailey. Il capo di chirurgia del Grey Sloan Memorial, insieme alla new entry Michelle Lin, proverà a reclutare nuovi medici che possano entrare a far parte dello staff. Le due dottoresse, tuttavia, si troveranno impreparate. Il promo di Grey's Anatomy 18x07, infine, precisa che Maggie Pierce tornerà finalmente a far parte della trama. Dopo un lungo periodo trascorso fuori città, a causa della necessità di prendersi cura del padre adottivo, il cardiochirurgo tornerà finalmente a Seattle dove avrà modo di riabbracciare i colleghi e il neo sposo Winston.