Le puntate di Una vita in onda dal 15 al 19 novembre vedranno il ritorno ad Acacias di Maite Zaldua. La donna busserà alla porta di Camino, lasciandola senza parole. Genoveva e Laura invece, ormai alleate contro Velasco, metteranno in atto il piano per sbarazzarsi di lui. Le due decideranno di avvelenarlo durante una cena, ma lo scaltro avvocato intuirà tutto.

Genoveva e Laura decise a sbarazzarsi di Velasco

I nuovi episodi di Una vita, vedranno Antonito cambiare atteggiamento dopo essere stato eletto deputato. Ramon lo accuserà di essere diventato uno spaccone presuntuoso.

Laura invece, verrà rassicurata da Genoveva circa le sorti della sorella Lorenza. Sarà la dark lady infatti ad aver messo in salvo Lorenza. Pertanto le due donne potranno concentrarsi sul piano per sbarazzarsi di Velasco, al quale Genoveva mentirà dicendogli che Felipe sarà in fin di vita. Arriverà anche il giorno del compleanno di Camino e, per l'occasione, lei e Anabel faranno in modo di far incontrare Felicia e Marcos.

Maite fa ritorno ad Acacias e si ricongiunge con Camino

Per Bellita le cose non sembreranno migliorare nemmeno con le cure del dottor Puerta. Alidua riferirà a José di aver visto il medico in compagnia di un losco individuo. Indispettito, il padre di Cinta scoprirà che il tonico prescritto a Bellita a non è una medicina.

Marcia farà invece una proposta a Felicia mentre alla porta di Camino si presenterà Maite Zaldua. La pittrice prometterà alla giovane Pasamar che nulla potrà separarle d'ora in poi. I coniugi Olmedo parleranno tra loro di un misterioso piano che prevederà l'abbattimento di una parete della cantina del ristorante.

Spoiler Una vita: Genoveva e Laura tentano di avvelenare Velasco

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda sino al 19 novembre, Velasco si recherà a cena a casa di Genoveva. Quest'ultima, in combutta con Laura, avvelenerà il vino ma Velasco intuirà l'inganno e ordinerà a Genoveva di bere dal suo bicchiere. José Miguel invece, dopo aver saputo che il tonico dato dal dottor Puerta a Bellita non vale nulla, vuole rintracciare il truffatore.

A dare una mano al suo padrone sarà Alodia, la quale darà ai Dominquez una pista per trovarlo, visto che anche Jacinto sarà stato appena raggirato dal finto dottore. Solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà come si evolveranno tutte queste vicende, in particolare quella che vede protagoniste Camino e Maite. Riusciranno finalmente le due donne a vivere il loro amore alla luce del sole? In attesa di scoprirlo, non resta che seguire tutti gli appuntamenti di Una vita, ricordando che la soap Tv iberica va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 14:10.