Ancora tensioni nella casa del GF Vip. La sera del 9 novembre, infatti, Lulù e Clarissa hanno litigato su uno degli argomenti principali di quest'anno: la cucina, i turni per lavare i piatti e i menu che vengono proposti ogni giorno. Lucrezia si è lamentata a lungo della cena che era stata preparata, tanto da spingere le sue sorelle a zittirla e a dirle di darsi da fare se vuole cambiare le proposte culinarie degli altri abitanti della casa.

Lulù non mangia e fa arrabbiare le sorelle al GF Vip

Giornata no per Lulù tra le mura del GF Vip 6. Probabilmente ancora scossa per le parole poco carine che la mamma di Manuel le ha rivolto in una lettera che è stata letta in diretta tv, la principessina si è resa protagonista di un momento di tensione.

Dopo essersi messa in disparte dopo cena, la ragazza è stata raggiunta da Clarissa, che voleva sapere il motivo del suo malessere.

Lucrezia ha spiegato di non aver mangiato nulla perché il menu preparato da altri non le piaceva: "Di solito mangio tanto e solo cose buone. Quello che c'era stasera non mi piaceva, troppo pesante".

La giovane ha anche protestato perché non viene mai coinvolta in cucina quando si preparano le pietanze, e per questo si rifiutava di lavare i piatti nonostante fosse il suo turno.

Con la voce rotta e al limite del pianto, la romana si è lamentata a lungo davanti alla sorella che, dopo averla ascoltata, hanno cercato di farla ragionare ma invano.

Lo scontro serale tra le mura del GF Vip

Visto che la dolcezza che ha usato inizialmente non è servita a far calmare Lulù, Clarissa ha deciso di usare maniere più forti per far capire alla sorella che stava esagerando.

"Stasera è andata così, la prossima volta proponi tu delle cose se vuoi cucinare", ha detto la giovane con tono decisamente alterato.

Lucrezia non ha voluto sentire ragioni ed ha portato avanti la sua lamentela sul cibo, così la minore delle giovani Hailé Selassié ha alzato la voce e le ha detto: "Basta, devi crescere. Non hai 12 anni e non puoi sempre pensare che ci sarà mamma a consolarti".

La romana si è arrabbiata ancora di più per questo rimprovero ed ha richiesto l'intervento immediato di Jessica: "Vieni qui e portala via, sta esagerando e mi sta aggredendo senza motivo".

La maggiore delle principessine, però, si è subito schierata dalla parte di Clarissa: "Il riso che hanno fatto oggi l'avevi già mangiato, smettila di fare i capricci".

"Qui cucinano senza aglio e cipolla solo per noi, hanno sempre un occhio di riguardo", ha aggiunto una delle sorelle prima che venisse allontanata per evitare che la discussione degenerasse.

La lettera della mamma di Manuel al GF Vip

Lulù è apparsa piuttosto nervosa e giù di morale, e secondo i fan del GF Vip questo atteggiamento dipenderebbe da quanto è accaduto nel corso della puntata dell'8 novembre.

Dopo che su Canale 5 è stato mostrato un video del suo rapporto altalenante con Manuel, la principessina etiope è stata spiazzata dalle parole che la madre del suo compagno le ha rivolto in una lettera chiara ma allo stesso tempo pungente.

"Vedo che c'è qualcuno che non ti lascia i tuoi spazi, quelli di chi hai bisogno. Deve lasciarti libero, altrimenti non è amore", ha tuonato la signora Rossella senza mai citare direttamente Lucrezia.

Quest'ultima si è scusata tante volte per il comportamento che ha avuto con Bortuzzo all'inizio del programma, ma anche per un'espressione in lingua inglese che ha usato e che ha ferito la mamma del nuotatore (le stesse parole che sono state rivolte al giovane quando gli hanno sparato).

Lo scontro che ha avuto con Clarissa e Jessica, dunque, potrebbe essere la conseguenza di giornate pesanti e difficili che Lulù non sta riuscendo a gestire tra le mura di Cinecittà.