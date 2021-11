Il Grande Fratello Vip 2021 continua ad essere uno dei programmi più chiacchierati e discussi di questa stagione televisiva. Questa volta, a schierarsi contro la trasmissione Mediaset condotta da Alfonso Signorini, è stato il Codacons, l'associazione che difende i diritti dei consumatori, la quale ha puntato il dito contro il reality show, sostenendo che la casa sarebbe una sorta di "teatro dei burattini".

Il Codacons attacca duramente il Grande Fratello Vip 2021: il motivo

Nel dettaglio, come è già successo anche negli anni precedenti, il Codacons non è stato per niente tenero nei confronti del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Le critiche per questa sesta edizione non sono mancate e il presidente dell'associazione, Carlo Rienzi, intervistato dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti ha puntato il dito contro alcune "scenette trash" che sarebbero andate in onda quest'anno.

"I concorrenti sono burattini in mano agli autori o persone che dall'esterno li mettono nelle condizioni di fare determinate cose", ha sentenziato il presidente del Codacons, sostenendo così che i concorrenti "sono manovrati da fuori".

'Edizione decadente', sbotta il Codacons contro il GF Vip 6 di Signorini

Ma l'attacco non è finito qui, perché sempre secondo Rienzi quella di quest'anno sarebbe un'edizione del GF Vip a dir poco "decadente", dato che non aggiungerebbe nulla di nuovo e proporrebbe sempre le solite dinamiche.

Insomma una "minestra riscaldata" per l'associazione che difende i diritti dei consumatori, la quale sostiene che ad avere la peggio in tutto questo sarebbero i telespettatori, che verrebbero presi in giro da queste dinamiche che sarebbero create a tavolino e che non sarebbero affatto spontanee come si vuol far credere al pubblico da casa.

Nonostante il duro attacco da parte del Codacons, però, va detto che il Grande Fratello Vip 6 continua ad essere molto seguito dal pubblico.

Ascolti positivi per il Grande Fratello Vip 6 che è stato prolungato

Il reality show condotto da Alfonso Signorini continua a conquistare una media di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori a settimana con picchi di share del 22%.

Dati importanti per la prima serata di Canale 5 e anche per questo programma che ha, alle spalle, una storia ventennale.

E a tal proposito, Mediaset ha scelto anche di prolungare questa sesta edizione del GF Vip: il reality show, infatti, non chiuderà più i battenti a dicembre, ma andrà avanti fino al prossimo mese di marzo 2022, quando ci sarà la finalissima e la proclamazione del nuovo vincitore che erediterà lo "scettro" dal trionfatore in carica, Tommaso Zorzi.

Riusciranno Alfonso Signorini e i suoi vipponi a far ricredere anche il Codacons nel corso dei prossimi mesi?