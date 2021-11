Gemma Galgani continua ad essere al centro dell'attenzione e, in queste ore, la dama di Uomini e donne è tornata a parlare non solo della fine della sua relazione con Costabile ma anche delle dichiarazioni di Isabella e del suo ex Giorgio Manetti, i quali hanno entrambi ammesso che vorrebbero conoscersi. Gemma, però, non crede nella "buona fede" della dama sua rivale e l'ha accusata nuovamente di essere falsa.

Il duro attacco di Gemma contro Isabella: c'entra Giorgio Manetti

Nel dettaglio, sia Isabella che Giorgio hanno rilasciato delle interviste in cui ammettono che entrambi sarebbero interessati ad una conoscenza e quindi a poter approfondire la frequentazione anche fuori dagli studi di Uomini e donne, così da poter capire se tra di loro c'è una buona chimica.

La reazione di Gemma, però, non è stata affatto delle migliori e la dama non ha perso occasione per puntare il dito contro la dama sua rivale.

"Ma davvero qualcuno crede che Isabella voglia conoscerlo solo in amicizia?", ha sentenziato Gemma in una nuova intervista concessa al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, confermando così di non credere minimamente nelle buone intenzioni della sua nemica.

"In ogni caso mi darebbe fastidio, proprio per la falsità dell'elegante signora che si definisce la paladina delle donne", ha sbottato ancora Gemma lanciando una nuova pesante frecciatina nei confronti di Isabella.

La verità di Gemma sul suo rapporto con Giorgio

La dama torinese, tornando a parlare di quello che è stato il suo rapporto con Giorgio vissuto proprio durante l'esperienza a Uomini e donne, ha ribadito e sottolineato nuovamente che la loro è stata una passione travolgente sotto ogni punto di vista.

"Tra noi c'era una complicità di intenti e di anime", ha ammesso Gemma facendo poi un confronto con la sua ultima relazione (già naufragata) con Costabile.

Secondo la dama torinese, tra lei e il suo ultimo cavaliere la love story non è decollata perché Costabile sarebbe stato un po' troppo affrettato nell'approccio fisico che, se da un lato la lusingava dall'altro lato la frenava.

Dopo l'addio con Costabile a Uomini e donne, Gemma di nuovo single

Situazione del tutto diversa con Giorgio Manetti durante il periodo in cui si sono frequentati e sono stati insieme grazie alla trasmissione Mediaset.

Gemma, infatti, ha ammesso che con il cavaliere toscano che aveva rapito il suo cuore, lei si sentiva sempre "unica" nonostante non facessero progetti a lungo termine per il futuro e non ha nascosto che questa cosa la facesse soffrire.

Adesso, però, Gemma è pronta a voltare di nuovo pagina e a rimettersi in gioco a Uomini e donne, con la speranza di trovare l'uomo giusto.