Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 e il personaggio principale della fiction è Vittorio Conti. Alessandro Tersigni è l''interprete del direttore del negozio di moda è ed è presente fin dalla prima puntata. Durante una recente intervista, l'attore ha dichiarato che la sesta stagione, potrebbe essere l'ultima in cui Vittorio appare. Tersigni, infatti, ha rivelato che sicuramente sarà presente per tutte le riprese delle nuove puntate ma, che in futuro, non è certo di continuare a vestire i panni di Vittorio, perché ha altri progetti in cantiere.

Alessandro ha anche parlato del rapporto con Tina Amato ed ha fornito qualche dettaglio sulle riprese della fiction Rai e i ritmi di lavoro a cui è sottoposto.

Il Paradiso delle signore, Vittorio Conti potrebbe uscire di scena: le parole di Tersigni

Alessandro Tersigni ha affermato di avere il desiderio di interpretare altri ruoli e, pertanto, potrebbe non continuare ad essere soltanto Vittorio ne Il Paradiso delle signore. Infatti, il personaggio di Conti è l'unico che è presente dalla prima puntata della fiction di Rai 1, anche quando la soap opera andava in onda nella versione serale, in prime time. A tal proposito, l'attore romano ha confidato che la sesta stagione potrebbe essere l'ultima in cui è presente il direttore del negozio di moda, dichiarando: ''Intanto finisco di girare questa stagione, poi si vedrà''.

Il Paradiso delle signore, il rapporto fra Vittorio e Tina: il commento di Tersigni

Nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore è ritornato un volto noto ai telespettatori. Infatti, Tina Amato è rientrata a Milano e, purtroppo, le cose con suo marito Sandro non sono andate bene e il matrimonio è naufragato. Durante gli ultimi episodi della fiction andati in onda, il rapporto fra Conti e Amato si è consolidato e il direttore del negozio è stato particolarmente vicino alla cantante, sostenendola.

In merito al rapporto fra Vittorio e Tina, Alessandro Tersigni ha rivelato: ''C'è del tenero, ma non parlerei d'amore''.

Il Paradiso delle signore: per interpretare Vittorio Conti, Tersigni lavora nove mesi l'anno

Alessandro Tersigni ha spiegato i ritmi di lavoro che ci sono per girare le scene de Il Paradiso delle signore. In particolar modo, l'attore romano ha affermato di andare sul set alle 8 di mattina e, prima di girare, deve sottoporsi a circa un'ora di trucco.

Inoltre, l'interprete di Vittorio Conti si è detto fortunato perché riesce a raggiungere gli studi in mezz'ora. Per quanto riguarda l'impegno lavorativo, Tersigni ha dichiarato: ''Le ore di set sono le stesse, ma invece di girare per quattro mesi l'anno, è diventato un lavoro fisso che dura nove mesi''. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Vittorio Conti lascerà il cast alla fine della sesta stagione.

