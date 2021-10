Gemma Galgani e Tina Cipollari continuano a essere al centro dell'attenzione a Uomini e donne. Le anticipazioni delle prossime puntate in programma questo autunno, rivelano che ci sarà l'ennesima situazione "off-limits" in studio, dato che l'opinionista del programma si scaglierà contro Gemma, rovesciandole addosso l'ennesima secchiata di acqua. Un gesto che, già in passato, si era verificato in trasmissione anche se questi continui "battibecchi" tra le due donne non sono visti proprio di buon occhio e c'è chi ipotizza che sia tutto organizzato e architettato a tavolino.

Polemiche per gli scontri tra Tina e Gemma a Uomini e donne

Nel dettaglio, le "guerre" a Uomini e donne tra Tina e Gemma, anche quest'anno, sono uno degli appuntamenti fissi del programma pomeridiano di Canale 5.

Le due donne si fanno "battaglia" in studio e spesso ricorrono anche a "colpi bassi": è questo il caso di Tina, che in diverse occasioni ha gelato la sua nemica con delle secchiate di acqua che le ha rovesciato addosso.

La stessa scena è prevista anche in una delle nuove puntate di Uomini e donne di questa stagione autunnale: anche questa volta Tina perderà il controllo della situazione e inzupperà di acqua la dama torinese.

Eppure, questi continui teatrini tra le due protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi, non sono visti proprio di buon occhio da tutti.

Dubbi sugli scontri tra Tina e Gemma a U&D

In queste ore, infatti, a parlare di Gemma e Tina ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone che nella sua rubrica sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, ha risposto alla lettera di una spettatrice che punta il dito contro gli scontri che avvengono a Uomini e donne.

La signora che si è rivolta a Cecchi Paone, parla addirittura di "bullismo" da parte di Tina nei confronti della dama del trono over e sostiene che Maria De Filippi dovrebbe intervenire in prima persona per fermare tutto questo.

La reazione di Cecchi Paone, però, non si è fatta attendere e il celebre giornalista e divulgatore scientifico, ha messo in dubbio il fatto che le scenette tra Tina e Gemma siano frutto di improvvisazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'Tutto preparato', sbotta Cecchi Paone su Tina e Gemma

"Impossibile, temo che sia tutto preparato per inserire, nei litigio tra Gemma e Tina, situazioni comiche che intrattengano e divertano il pubblico del programma", ha ammesso Cecchi Paone senza troppi giri di parole.

E in merito alla richiesta della spettatrice che chiedeva un intervento diretto da parte della De Filippi, il giornalista ha ammesso che, secondo lui, la conduttrice saprebbe già tutto.

"Non penso che Maria debba intervenire, perché probabilmente, lei è la prima a sapere che cosa succederà in studio durante la puntata", ha chiosato.