Colpo di scena a Uomini e donne, dove nel corso della puntata trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5, Maria De Filippi ha parlato di una persona che invierebbe delle segnalazioni sui vari protagonisti del dating show, col solo scopo di screditare la trasmissione.

La conduttrice ha colto la palla al balzo per sottolineare questa situazione, dopo che anche Armando Incarnato è "caduto" nella trappola di questa persona, riportando in studio una segnalazione (che poi si è rivelata infondata) sul conto di Marcello.

Armando e Marcello al centro delle polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, tutto è partito dopo che Armando ha mosso delle critiche contro il cavaliere Marcello, accusandolo di non essere stato sincero con le dame che ha conosciuto e con la redazione stessa di Uomini e donne.

Il motivo? Armando sosteneva che questa estate, Marcello, avrebbe trascorso parte delle sue vacanze in compagnia dell'ex fidanzata.

A tal proposito, Armando ha ammesso di aver ricevuto una segnalazione, con tanto di foto, con la quale si diceva pronto a smascherare il suo rivale.

Tuttavia, nel momento in cui Marcello ha visto quelle foto ha avuto modo di raccontare la sua versione dei fatti, specificando che quegli scatti erano stati fatti in Liguria e non in Puglia, così come sosteneva con grande sicurezza Armando.

Maria De Filippi interviene e svela un retroscena sul 'detrattore anonimo' di U&D

Sta di fatto che, alla fine, Incarnato ha dovuto ammettere la sua "figuraccia" a Uomini e donne e non ha potuto fare altro che chiedere scusa al suo rivale, anche se si è rifiutato di stringergli la mano per il Covid.

Tale situazione, però, ha spinto Maria De Filippi a intervenire in prima persona durante la nuova puntata di Uomini e donne di questo pomeriggio.

La conduttrice Mediaset, infatti, ha specificato di credere nella "buona fede" di Armando, anche se ha sottolineato il fatto che quella segnalazione gli è stata recapitata da una persona che cerca di screditare la sua trasmissione.

'Una fonte che inventa cose sul programma', sbotta De Filippi a Uomini e donne

"E' una fonte che vive di questo programma, inventandosi cose da anni. La fonte che lui porta non è credibile per noi, ma lui ci crede", ha ammesso De Filippi parlando appunto di questa persona che avrebbe mandato la segnalazione ad Armando, ma di cui non è stato svelato il nome in puntata.

A quanto pare, anche questa volta, tale fonte anonima che proverebbe a screditare in tutti i modi il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha toppato miseramente, dato che Marcello Messina è riuscito a smontare tutte le accuse che gli sono state mosse a U&D, da Armando Incarnato.