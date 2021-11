Nella giornata di martedì 30 novembre si sono svolte le registrazioni di Uomini e donne. Nel corso delle riprese ci sono state importanti novità per quanto riguarda i protagonisti del trono classico. Infatti, Andrea Nicole Conte ha terminato la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, lasciando lo show con Ciprian Aftim, ma in un modo anomalo. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo account Instagram rivelano che è successo un colpo di scena. Nicole, infatti, non ha fatto una scelta classica, in quanto ha infranto il regolamento della trasmissione, avendo passato la notte di nascosto con Ciprian.

Uomini e Donne: Andrea Nicole trascorre la notte con Ciprian

In base alle indiscrezioni trapelate in rete, Andrea Nicole avrebbe infranto le regole del programma di Maria De Filippi. Infatti, per la coppia non c'è stata una classica scelta con le sedie rosse e con i petali che cadono dal soffitto. Per i protagonisti del dating show di Canale 5 le cose sono andate diversamente. La tronista e Ciprian Aftim, nella giornata di martedì 30 novembre sono entrati in studio insieme, a differenza di come avviene normalmente, perché hanno dormito insieme la notte precedente.

Uomini e Donne: la scelta di Andrea Nicole è Ciprian

In base a quanto trapelato in rete, infatti, la scelta di Andrea Nicole non sarebbe stata quella a cui il pubblico è abituato perché i due protagonisti hanno infranto le regole di Uomini e Donne.

I corteggiatori e le troniste del dating show di Maria De Filippi non possono vedersi, a meno degli appuntamenti concordati e organizzati dalla redazione del programma di Canale 5. Invece, Andrea e Ciprian hanno avuto un incontro, tenuto segreto alla redazione, durante la serata di lunedì 29 novembre. La coppia ha trascorso anche la notte insieme e, per questo motivo, si sono presentati alla registrazione del 30 novembre insieme.

Uomini e Donne: Ciprian è la scelta di Andrea Nicole, ma non cadono i petali rossi

Al momento non è chiaro se Maria De Filippi e la redazione abbiano sgridato i due protagonisti di Uomini e Donne o se abbiano scelto di non dare importanza a quanto accaduto. L'unica cosa certa, attualmente, è che per la coppia, avendo infranto le regole della trasmissione di Canale 5, la scelta non è stata fatta nel modo classico.

Infatti, per i due innamorati non ci sarebbero state le sedie rosse al centro dello studio, non sarebbero caduti i petali rossi dal soffitto, come è sempre avvenuto per le altre scelte dei tronisti. Non resta pertanto che attendere la messa in onda della puntata della scelta, per vedere la reazione di Maria De Filippi quando entreranno in studio Andrea Nicole e Ciprian.