Nella striscia quotidiana di 'Amici di Maria', andato in onda il 30 novembre, è stato affrontato il tema relativo alla maglia sospesa a Mattia Zenzola, ballerino di latino-americano, da parte del suo insegnante Raimondo Todaro, a causa del comportamento tenuto dal ragazzo durante una lezione di tango. A causa del provvedimento disciplinare, il 17enne è stato costretto a rimanere in casetta senza allenarsi per tutta la settimana.

Mattia incontra Raimondo

Mattia si reca in studio per incontrare Raimondo e si dice subito dispiaciuto di non aver avuto la possibilità di prendere parte alla puntata.

Il prof ribadisce la convinzione nella sua scelta, presa per far comprendere al ballerino il valore dell'opportunità che la trasmissione offre agli allievi: 'A me aveva dato fastidio quell'atteggiamento, perché in quel modo sembra che tu non apprezzi quello che puoi avere qua'. Mattia risponde spiegando di aver passato una brutta settimana, soprattutto con il pensiero di aver deluso il proprio maestro.

Il 17enne, pur ammettendo che in occasione della lezione incriminata non fosse mentalmente e fisicamente al 100%, ritiene di non aver fatto nulla di male e di non aver mancato di rispetto a nessuno dei professionisti, tra cui l'ex concorrente di Amici 18 Umberto Gaudino.

Secondo Raimondo, un singolo episodio di questo genere può capitare a tutti, ma non concorda con il ragazzo sul tema della mancanza di rispetto: 'Quando tu hai dei giri da fare, e durante un'ora e mezza non li provi mai, quella per me è una mancanza di rispetto gravissima'.

Todaro non restituisce la maglia a Mattia ed attacca: 'Sei indifendibile'

L'insegnante di latino prosegue dicendo che la sospensione della felpa non è stata una semplice punizione, ma piuttosto un modo per spingere Mattia a riflettere su quanto accaduto ed indurlo a cambiare atteggiamento. A quel punto, Todaro chiama il professionista Umberto e chiede all'allievo del suo team di eseguire proprio quei passi che si era rifiutato di realizzare in sala, ma il ballerino si giustifica dicendo di non averli provati negli ultimi giorni in casetta.

Raimondo a quel punto dice: 'Non hai capito niente di quello che ti volevo dire', e poi ancora 'Ti rendi conto che sei indifendibile o no?'. L'ex professionista di Ballando con le Stelle chiarisce che solo il giorno in cui vedrà Mattia eseguire la performance richiesta, l'allievo potrà riottenere la maglia e tornare a esibirsi in puntata.

Nicol canta il suo inedito

Tornato in casetta, Mattia spiega la vicenda al suo amico Christian e inizia subito a provare i passi, senza riuscire per il momento a portare a termine il compito.

Nel daytime di oggi c'è stato anche spazio per l'esibizione di Nicol, vincitrice della gara di canto di domenica pomeriggio, giudicata da Giulia Michelini. La cantante, appartenente al team di Rudy Zerbi, ha avuto l'opportunità di far sentire ancora una volta il suo nuovo inedito, intitolato 'Spotify'.