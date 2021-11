La registrazione di Uomini e Donne di martedì 30 novembre è stata ricca di novità e colpi di scena per quanto riguarda il trono classico. Infatti, durante le ultime riprese, Andrea Nicole Conte ha fatto la sua scelta. La tronista dell'ultima edizione della trasmissione di Maria De Filippi ha scelto Ciprian Aftim, che ha avuto la meglio sul corteggiatore Alessandro Verdolini. Come di consueto, per la neo-coppia sono caduti i petali rossi dal soffitto.

Uomini e Donne: Andrea Nicole sceglie Ciprian

Dopo essere stata in dubbio fino all’ultimo fra chi potesse essere l’uomo della sua vita, Andrea Nicole ha fatto la sua scelta.

Come trapelato grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, nella giornata di martedì 30 novembre, la tronista di Uomini e donne ha messo fine al suo percorso nella trasmissione di Canale 5. Conte, infatti, ha preferito lasciare il dating show di Maria De Filippi con Ciprian, che ha avuto la meglio su Alessandro.

Verdolini non è riuscito a fare breccia nel cuore di Andrea Nicole e ha dovuto dire addio al suo sogno d’amore con la tronista.

Uomini e Donne: la scelta di Andrea Nicole è Ciprian

Andrea Nicole e Ciprian, durante la loro conoscenza a Uomini e Donne, hanno vissuto momenti di alti e bassi e, spesso, non sono riusciti a capirsi fino in fondo e hanno avuto qualche tira e molla.

Nell’ultima registrazione del programma di Canale 5, però, la tronista è riuscita a sciogliere i suoi dubbi, facendo la sua scelta. Conte, infatti, ha preferito lasciare la trasmissione con Ciprian Aftim, anziché Alessandro. Per la coppia, come da tradizione, sono scesi i petali rossi.

Uomini e Donne: le dichiarazioni di Andrea Nicole e Ciprian prima della scelta

Nel corso di una recente intervista, rilasciata per il magazine della trasmissione, Ciprian aveva fornito alcune dichiarazioni in merito al suo percorso a Uomini e Donne. In particolar modo, il corteggiatore aveva affermato cosa avrebbe fatto con la tronista se fosse stato lui la scelta.

A tal proposito, Aftim aveva rivelato di avere fantasticato molte volte su questa eventualità, informando di avere in mente già una sorpresa per la ragazza. Inoltre, Ciprian aveva rivelato di immaginarsi innamorato, fra dieci anni, al fianco della tronista. Andrea, invece, aveva spiegato quali erano le differenze caratteriali fra i suoi due corteggiatori. In particolar modo, secondo Nicole, Alessandro sarebbe più cauto e si sarebbe mosso sempre in punta di piedi, a differenza di Aftim, molto più diretto. Non resta, pertanto, che attendere la messa in onda della scelta di Uomini e Donne, per scoprire qualcosa in più su quanto accaduto in studio