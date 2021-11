Tina Cipollari continua ad essere uno dei volti di punta di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda tutti i giorni con successo su Canale 5. In questo ultimo periodo, l'opinionista del dating show Mediaset è stata al centro dell'attenzione anche per la sua vita sentimentale: terminata la relazione con l'imprenditore toscano che l'aveva conquistata, Tina è tornata di nuovo single. E, in queste ultime ore, sono venute fuori le foto di un incontro segreto con il suo ex marito Kikò Nalli.

Tina Cipollari di nuovo single: la star di Uomini e donne in cerca dell'amore

Nel dettaglio, Tina Cipollari in studio a Uomini e donne ha confermato di essere single ma al tempo stesso aveva svelato alla padrona di casa del programma, di avere già un nuovo amore.

Tina addirittura disse che lo avrebbe portato in trasmissione per farlo conoscere a Maria e a tutto il pubblico che segue la trasmissione pomeridiana Mediaset.

Fino a questo momento, però, nel corso delle varie registrazioni di Uomini e donne che ci sono state, Tina non ha mai portato in trasmissione quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato.

Non si esclude, quindi, che l'opinionista del programma di Canale 5 possa aver "bluffato" col solo obiettivo di far ingelosire la sua nemica Gemma Galgani, che a distanza di ben dieci anni dal suo arrivato a Uomini e donne, continua ad essere alla ricerca del suo grande amore.

Il retroscena su Tina Cipollari e l'ex marito Kikò Nalli

Sta di fatto che, in queste ultime ore, Tina è finita nuovamente al centro del Gossip per la sua vita sentimentale, dopo che è stata paparazzata nuovamente in compagnia del suo ex marito Kikò Nalli.

A riportare lo scoop è stato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti: i paparazzi hanno beccato Tina e il suo ex marito insieme, in quello che è stato definito un "incontro segreto".

"Tina e l'ex marito Kikò: incontro segreto e il tam tam dice che tra loro due c'è ancora sentimento", scrive la rivista di gossip, lasciando intendere che tra i due ex coniugi potrebbe non essere finita del tutto.

Ci sarà un ritorno di fiamma tra Tina e l'ex marito Kikò Nalli?

Del resto Tina non ha mai nascosto che Kikò resta uno degli uomini più importanti della sua vita, nonché padre dei suoi amati tre figli.

I due orami ex coniugi, anche in seguito alla separazione, non si sono mai persi di vista ed hanno sempre cercato di mantenere un rapporto cordiale e sereno, in primis per il bene dei loro tre ragazzini.

Adesso che Tina è tornata ad essere single dopo l'addio col ristoratore fiorentino, possibile sperare in un ritorno di fiamma con Kikò? Solo il tempo darà le risposte sulla coppia.