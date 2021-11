Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno diversi colpi di scena e momenti di tensione che avranno come protagonisti Armando e Marcello. Il motivo avrà a che fare col fatto che Armando comincerà a dubitare di Marcello e dopo aver messo in discussione la sua buona fede, scatenerà la reazione contrariata di Maria De Filippi, che interverrà in difesa dell'ex pretendente di Ida Platano.

Anticipazioni nuove puntate Uomini e donne: Armando sbotta con Marcello

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Armando tornerà a puntare il dito contro il suo "rivale" Marcello e nel momento in cui quest'ultimo annuncerà di voler lasciare il programma, sbotterà duramente.

Il motivo? Armando non crede nella buona fede del cavaliere Marcello e ritiene che fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi, abbia ancora dei contatti e dei rapporti con la sua ex fidanzata.

Accuse pesanti quelle di Armando, il quale poi ha ammesso di avere la certezza del fatto che Marcello abbia trascorso le vacanze estive con la sua ex.

Armando viene smascherato da Maria e Marcello a U&D

A quel punto, Maria De Filippi gli chiede di portare le prove e Incarnato tirerà fuori un selfie di Marcello al mare, ritenendo che quella sia la prova ufficiale del fatto che sia stato in Puglia con la sua ex.

Peccato, però, che le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, rivelano che Marcello non ci metterà moltissimo a smascherare il suo rivale e sottolineerà il fatto che quella foto è stata scattata in Liguria e non in Puglia e che non era affatto in compagnia della sua ex.

Un duro colpo per Armando che, dopo essere stato smascherato da Marcello, si ritroverà a fare i conti anche con la ramanzina da parte di Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, ha sottolineato il fatto che a riportare queste segnalazioni ad Armando, sarebbe stata una persona che tende e screditare il suo programma.

Maria bacchetta Armando: anticipazioni U&D nuove puntate

Sia la redazione, che tutti gli autori di Uomini e donne, sono a conoscenza del modo di fare di questa persona (di cui non hanno svelato il nome) e per questo motivo non lo ritengono attendibile.

Sta di fatto che, dopo essere stato miseramente smascherato sia da Marcello che dalla stessa Maria De Filippi, Armando ha dovuto chiedere scusa al suo rivale ma si è rifiutato di stringergli la mano.

In un primo momento, infatti, Armando si è rifiutato dicendo di non volerlo fare "causa Covid 19", poi però ha ascoltato il consiglio della conduttrice e alla fine ha ceduto alla stretta di mano.