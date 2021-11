Manuel Bortuzzo ha deciso di prendere le distanze da Lulù Selassié. Il concorrente del GFVip, durante l'ennesimo confronto, ha espresso il desiderio di volere proseguire il percorso all'interno del Reality Show da solo. Nonostante, la Principessa abbia cercato di trovare un punto d'incontro, lo sportivo è apparso irremovibile.

'Devi divertirti e fare la tua strada'

Dopo la lettera ricevuta da sua mamma, Manuel Bortuzzo ha avuto un momento di crisi all'interno del GFVip. Il diretto interessato in una chiacchierata con Lulù Selassié ha lasciato intendere di non volere più proseguire la conoscenza sotto i riflettori.

Sebbene la Principessa abbia cercato alleggerire la tensione, Manuel ha invitato la coinquilina a stare lontano da lui: "Devi divertirti e fare la tua strada".

Il 22enne ha promesso alla "vippona" che terminato il reality show di Canale 5, i due potranno approfondire meglio la conoscenza e capire se avranno o meno un futuro. Come riferito da Manuel, dopo l'incidente per lui sono cambiate molte cose.

Lo sfogo di Bortuzzo

Nel cercare di spiegare la sua posizione con Lulù Selassié, il 22enne ha fatto sapere di avere già fatto lo stesso discorso due settimane fa. Nonostante la Principessa sia apparsa quasi in lacrime, Bortuzzo è stato irremovibile: "Io passo da amare la vita a volermi ammazzare in una giornata".

Lo sportivo ha ribadito che la coinquilina non conosce realmente come sia fatto.

Pt4



Manuel : “Io passo da amare la vita al volermi ammazzare in una giornata “💔

Manuel: non sei tu il problema sono io .



Lulù: non sei un problema devi smetterla.

#gfvip pic.twitter.com/u4VxG25V8S — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 (@frances06455734) November 11, 2021

Nel corso della conversazione, Manuel ha chiosato: "Fidati non sei tu il problema, sono io".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In seguito alle parole del "vippone", Lulù ha prontamente replicato che Manuel non è un problema per lei e deve smetterla di dire queste cose. Il diretto interessato, però, ha replicato piccato: "Io sono un problema per me stesso, non per te e per gli altri".

Lulù rifiutata da Manuel

Di fronte all'insistenza di Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo ha fatto sapere che non vuole essere abbracciato.

Sebbene la diretta interessata ha quasi "pregato" il coinquilino per il gesto di affetto, il 22enne ha domandato perché debba fare qualcosa che non vuole. Lo sportivo ha sostenuto che, per lui l'abbraccio non desiderato è come un atto di violenza nei suoi confronti. Nel momento in cui si sentirà di essere abbracciare e abbracciare a sua volta, lontano dai riflettori, sarà il primo a fare quel passo.

Bortuzzo ha ribadito di essere stanco di affrontare sempre gli stessi argomenti con Lulù: "Se le cose le faccio, le faccio per bene". Dal momento che non prova piacere nell'esprimere un gesto d'affetto così importante preferisce evitare. Infine, il diretto interessato ha fatto sapere che anche per riprendere il nuoto ci ha messo due anni. Dunque, anche la Principessa deve aspettare e rispettare i suoi tempi.