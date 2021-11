Le anticipazioni di 'Un posto al sole', in onda dall'8 al 12 novembre, rivelano novità e colpi di scena per i personaggi della soap opera partenopea. In particolar modo, nella seconda settimana di novembre, potrebbe finire la storia d'amore fra Fabrizio e Marina e, a quel punto, Giordano potrebbe cadere nuovamente fra le braccia di Roberto Ferri. In particolar modo, fra Rosato e la sua compagna, ci sarà un grosso litigio e il papà di Filippo farà delle avances alla sua ex. Nel frattempo, verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Susanna che, dopo essersi ripresa, tornerà a casa: il colpevole della sua aggressione, però, sarà ancora in circolazione.

Niko e Franco si metteranno sulle tracce dell'uomo che ha fatto del male a Picardi, mentre Mattia perderà nuovamente le staffe.

Un posto al sole, anticipazioni: forte litigio fra Marina e Fabrizio

Il rapporto fra Marina Giordano e Fabrizio Rosato non sta attraversando un periodo facile e, nelle prossime puntate, la coppia potrebbe arrivare alla rottura. Infatti, negli episodi che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 8 a venerdì 12 novembre, i due imprenditori si ritroveranno ai ferri corti. In particolar modo, le anticipazioni di quello che accadrà nella soap partenopea nella seconda settimana di novembre, ci informano che tra la mamma di Elena e Fabrizio ci sarà un grosso litigio che potrebbe rischiare di mandare all'aria la loro storia d'amore.

Un posto al sole, prossime puntate: Marina si sfoga con Roberto, che le fa improvvise avances

Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', inoltre, potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma. Infatti, dopo che Marina e Fabrizio litigheranno, Giordano deciderà di sfogarsi con Roberto. I due ex si riavvicineranno e Ferri ricambierà le attenzioni dell'amica, facendole delle improvvise avances.

Al momento, però, non è chiaro se Marina cederà alla corte del suo ex marito, se per i due vi siano delle possibilità di tornare insieme o se Giordano preferirà tentare di salvare la sua storia d'amore con Fabrizio.

Un posto al sole, trame al 12/11: Susanna torna a casa, il colpevole ancora libero

Il giallo che ruota attorno all'aggressione di Susanna non si risolverà nemmeno nella seconda settimana di novembre, però, ci sarà un'importante novità.

Infatti, Picardi tornerà a casa dall'ospedale, mentre Niko e Franco continueranno ad indagare per scoprire chi ha aggredito la ragazza. Nel frattempo, Mattia perderà le staffe e scomparirà nel nulla. Il rider di Caffè Vulcano rischierà di mettere in pericolo chiunque incontrerà sulla sua strada. Non resta che attendere le prossime puntate di 'Un posto al sole', anche per scoprire se Marina tornerà o meno con Roberto.