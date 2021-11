Durante la notte fra il 31 ottobre e il 1° novembre, nella casa del Grande Fratello Vip, i gieffini hanno festeggiato Halloween. Nel corso della serata, Soleil, Sophie e Alex hanno trascorso alcuni momenti in camera ed hanno iniziato a dare prova di come ci si bacia sui set cinematografici. I tre coinquilini della casa più spiata d'Italia si sono lasciati andare ad effusioni, al punto che Sorge e Codegoni si sono scambiate un bacio e ne hanno ricevuto uno dall'attore.

Soleil e Sophie si baciano al Grande Fratello Vip

Scatta la passione nella casa del Grande Fratello Vip, anche se per gioco.

Nella notte di Halloween, infatti, ci sono stati alcuni baci fra i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. In particolar modo, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Alex Belli hanno trascorso dei momenti in camera ed hanno iniziato a dare prova di come si baciano gli attori. Le due ex protagoniste di Uomini e Donne si sono scambiate un lungo bacio passionale di fronte ad Alex Belli, che si è goduto la scena, sorseggiando un calice di vino.

Alex Belli e Sophie Codegoni si baciano nella casa del Grande Fratello Vip

Anche Alex Belli è riuscito a baciare le due coinquiline della sesta edizione del GF Vip. Infatti, il marito di Delia Duran ha dato prova a Sophie e Soleil di come si baciano gli attori quando girano le scene sul set cinematografico.

La prima a finire nel mirino di Alex è stata Codegoni che si è seduta sul letto con il gieffino e, nonostante i dubbi di Sorge, si è scambiata un bacio con Belli. Dopo pochi secondi, però, l'ex tronista di Uomini e Donne si è staccata dal concorrente del reality, ritenendo un bacio vero quello che gli stava dando il coinquilino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alex Belli bacia Soleil Sorge in modo cinematografico al Grande Fratello Vip

Quando Sophie si è ritratta, la modella e Soleil hanno iniziato a prendere in giro Alex e, a quel punto, Codegoni ha proposto a Belli di fare la prova con Sorge. Il marito di Delia Duran ha colto la palla al balzo, trascinando l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul letto e chiedendole: ''Adesso mi insegni te.

Io non ho problemi a darti un bacio, te me lo dai un bacio?''. A quel punto, Soleil ha affermato di potersi scambiare un bacio cinematografico con l'attore e la coppia si è baciata.

La prossima puntata del GF Vip è prevista nella serata di lunedì 1° novembre e, in quell'occasione, non è escluso che Alfonso Signorini parli di quanto accaduto con i diretti interessati. Non resta che attendere il nuovo appuntamento con il reality, per scoprire cosa diranno Alex, Soleil e Sophie, riguardo i baci che si sono scambiati e vedere se Delia Duran commenterà quanto fatto da suo marito con le due coinquiline.