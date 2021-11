A Ballando con le Stelle, dopo l'annuncio del ritiro di Albano Carrisi avvenuto sul finire dell'ultima puntata del 30 ottobre, è scoppiato il caos sui social. Alcuni utenti infatti, hanno insinuato che alla base di questa decisione, non ci sia solo la preoccupazione per l'infortunio della sua maestra di ballo, bensì dei presunti impegni lavorativi precedentemente assunti dal cantante e che lo vedrebbero impegnato a novembre nell'Est Europa. A fronte degli attacchi e delle insinuazioni subite, proprio Albano è intervenuto a "Citofonare Rai 2", smentendo quella che ha definito essenzialmente come una fake news: "Signori dei social, non lascio per le ragioni che state millantando".

Colpo di scena a Ballando con le stelle: Albano si ritira

L'ultima puntata di Ballando con le Stelle ha visto Albano Carrisi in cima alla classifica finale insieme alla sua maestra Oxana Lebedew. Il loro valzer è piaciuto a pubblico e giuria, nonostante la ballerina continui a ballare con un tutore rigido a seguito dell'infortunio di qualche settimana fa. Proprio per non lasciare Albano, Oxana si è sacrificata molto ma, a quanto sembra, l'infortunio pare essere più grave del previsto. Ecco perché, sul finire della puntata, proprio mentre Milly Carlucci stava annunciando le coppie che sarebbero andate allo spareggio, Albano ha spiazzato tutti e ha annunciato il ritiro dalla gara.

Albano si ritira a causa di Oxana, sui social lo accusano di avere altri impegni

Albano ha spiegato di aver preso questa decisione per il bene di Oxana. Stando alle parole del cantante di Cellino San Marco, la maestra avrebbe bisogno di riposare e di sottoporsi alle adeguate cure per poter poi tornare in pista al meglio delle due capacità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Vorrei che lei andasse a farsi guarire, altrimenti rischia di perdere un’eccezionale carriera", queste le parole di Albano, che ha poi aggiunto, rivolgendosi ad Oxana: "Mi prendo la responsabilità di andarmene via. Ma per te".

Va precisato che Albano non è definitivamente fuori da Ballando, visto che avrà l'opportunità di tornare in gioco in occasione dei ripescaggi.

Subito dopo l'annuncio del ritiro dato in diretta Tv, sui social è emersa un'indiscrezione diversa dalla versione ufficiale. Secondo diversi utenti, il cantante avrebbe abbandonato il programma di Milly per via di alcuni impegni lavorativi all'estero precedentemente presi. In base a quanto pubblicato sui social, Albano e Romina sarebbero impegnati il mese di novembre con diversi concerti nell'Est Europa.

Albano replica agli attacchi: 'Non lascio per le ragioni che state millantando'

A questo punto Albano, dopo aver letto gli attacchi e le insinuazioni apparse sui social, è intervenuto al programma di Simona Ventura e Paola Perego "Citofonare Rai 2". L’artista ha smentito quanto apparso sui social dicendo a gran voce: "Non lascio per le ragioni che state millantando", confermando che farebbe la stessa scelta mille volte.

Albano ha ribadito che la sua maestra di ballo ha bisogno di fermarsi e farsi curare. Inoltre, riferendosi a chi lo ha attaccato sui social, ha così replicato: "Io rispondo sempre con la faccia. Non mi nascondo mai come fate voi dietro una montagna di anonimato".