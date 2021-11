Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 novembre, ci saranno novità e colpi di scena. Infatti, durante la settimana, ci sarà un drammatico incidente automobilistico, che coinvolgerà Chiara e suo padre. Le condizioni del signor Petrone appariranno gravi, mentre sua figlia dovrà fare un intervento chirurgico. Nel frattempo, verranno trattate le vicende legate a Marina e Roberto. Giordano scoprirà che Lara è tornata a Napoli e sarà curiosa di sapere se il suo ex marito smetterà di fare avance all'imprenditrice.

Inoltre, Silvia nutrirà dubbi su Rossella e crederà che non l'abbia ancora perdonata, mentre Susanna tornerà a casa dall'ospedale.

Un posto al sole, anticipazioni al 19/11: Chiara fa un incidente mentre è in auto con suo padre

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà un episodio spiacevole che accadrà a due personaggi della soap opera partenopea. Infatti, Chiara e suo padre rimarranno coinvolti in un drammatico incidente automobilistico e le condizioni del signor Petrone e di sua figlia saranno preoccupanti. In particolar modo, sarà il padre di Chiara ad avere la peggio e verserà in gravi condizioni. Mentre, la giovane, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico d'urgenza.

Un posto al sole, prossimi episodi: Marina scopre che Lara è tornata a Napoli

Nel frattempo, nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 durante la settimana dal 15 al 19 novembre, verranno trattate le vicende di Marina. La mamma di Elena scoprirà che Lara è ritornata a Napoli e si inizierà a fare delle domande.

In particolar modo, l'imprenditrice si chiederà se Roberto smetterà di fare avance alla donna. L'ex marito di Marina approfitterà del ritorno di Lara in città, per manipolare Giordano, ma le cose non andranno come spera.

Un posto al sole, trame al 19/11: Mattia è fuori controllo

Nella terza settimana di novembre, inoltre, non verrà ancora arrestato il colpevole dell'aggressione ai danni di Susanna Picardi.

Rossella e Riccardo proveranno a fermare il rider di Caffè Vulcano che, ormai, sarà fuori controllo. Nel frattempo, la mamma di Rossella avrà dei dubbi su sua figlia. In particolar modo, la moglie di Michele si rivolgerà a suo cugino Guido, confidandogli perplessità. Secondo Silvia, infatti, Rossella non sarebbe ancora riuscita a perdonarla per avere avuto una relazione con Giancarlo, alle spalle di Michele. Inoltre, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 15 al 19 novembre, ci sarà una buona notizia, perché Susanna lascerà l'ospedale e potrà tornare a casa dai suoi cari. Non resta, pertanto, che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come procederanno le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini.