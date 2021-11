Alex Belli continua ad essere al centro dell'attenzione e delle polemiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. L'attore in questi giorni è stato "bersagliato" per il suo avvicinamento sospetto a Soleil Sorge, tale da mandare in crisi anche sua moglie Delia Duran. Lo scorso venerdì 5 novembre, infatti, la donna ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà per mettere in chiaro le cose e, in queste ore, Alex ha liquidato Soleil prendendo le distanze dopo l'avvicinamento dei giorni scorsi.

La moglie di Alex furiosa per il rapporto con Soleil al GF Vip

Nel dettaglio, Alex e Soleil in queste ultime settimane si sono avvicinati moltissimo all'interno della casa di Cinecittà: la loro complicità non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori da casa e neppure agli occhi di Delia.

La donna, infatti, è entrata in casa puntando il dito contro l'ex protagonista di Uomini e donne e rinfacciandole il fatto che si fosse avvicinata ad un uomo sposato, cosa di cui avrebbe dovuto "vergognarsi".

Successivamente Delia ha affrontato anche Alex, sbottando duramente contro il marito e accusandolo di averla delusa per il suo atteggiamento.

Ad infastidire Delia sono stati soprattutto i baci che Alex si è scambiato con Soleil durante la festa di Halloween.

Alex Belli prende le distanze da Soleil

Per l'attore erano soltanto dei baci cinematografici, anche se nei giorni successivi aveva ammesso di non riuscire a staccarsi da Soleil e di cercarla in ogni istante all'interno della casa del GF Vip.

A tal proposito, Alex aveva ribadito la sua intenzione di non volersi allontanare da Soleil, malgrado questo avvicinamento sospetto, ma nel corso delle ultime ore, ha cambiato radicalmente idea.

Alex, infatti, parlando con Sophie ha liquidato Soleil e ha ammesso che in quel bacio che c'è stato tra di loro, non ha sentito alcun tipo di sensazione.

"Io in quel bacio lì non ho sentito niente, era un game", ha sentenziato l'attore all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

'Non mi attrae' sentenzia Alex su Soleil

"Lei è una sorellona, non mi attrae da quel punto di vista. Io sono libero di poter giocare", ha ammesso ancora Alex che ha così rigettato al mittente le accuse e i sospetti di chi sostiene che tra lui e Soleil ci sia un'attrazione dal punto di vista fisico.

A tal proposito, Alex Belli ha aggiunto che deve portare rispetto alla donna che ha sposato e che lo sta aspettando fuori dalla casa di Cinecittà.

Insomma un repentino cambio di atteggiamento da parte dell'attore, al punto che qualcuno il 7 novembre, si è fiondato all'esterno dell'abitazione del GF Vip, urlando contro Alex e chiedendo a Soleil Sorge di stargli alla larga.