Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 15 a lunedì 19 novembre, verranno trattate ancora le vicende legate all’aggressione di Susanna Picardi. Infatti, nel corso dei nuovi episodi della soap opera partenopea, Rossella e Riccardo proveranno a fermare Mattia che, ormai, sarà fuori controllo. Nel frattempo, Niko e la sua fidanzata attenderanno con ansia il momento di riuscire a vivere, finalmente, la loro relazione. Susanna verrà dimessa dall’ospedale e tornerà a casa. Durante le prossime puntate della soap partenopea, inoltre, verranno raccontate le vicende di casa Saviani.

In particolar modo, Silvia si confiderà con suo cugino Guido e gli dirà di nutrire dei dubbi su Rossella. Secondo la proprietaria di Caffè Vulcano, infatti, sua figlia non l’ha ancora perdonata per avere tradito Michele con Giancarlo.

Un posto al sole, trame al 19 novembre: Riccardo e Rossella provano a fermare Mattia

Le anticipazioni di quello che accadrà in Un posto al sole nella settimana dal 15 al 19 novembre rivelano che l’aggressore di Susanna non verrà ancora arrestato. Infatti, Rossella e Riccardo proveranno a fare un tentativo. I due colleghi tenteranno di fermare Mattia Savelli prima che sarà troppo tardi. Il giovane rider di Caffè Vulcano sarà fuori controllo e potrebbe fare del male ancora a qualcuno.

Un posto al sole, anticipazioni al 19 novembre: Susanna torna a casa dall’ospedale

Nel frattempo, ci saranno buone notizie per Susanna. Le condizioni della fidanzata di Niko, infatti, miglioreranno e Picardi e Poggi attenderanno con ansia il momento di potere riuscire a vivere il loro amore pienamente ed in libertà. Inoltre, durante gli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 nella terza settimana di novembre, per Susanna ci saranno buone notizie, perché, finalmente, potrà lasciare l’ospedale e tornare a casa.

Un posto al sole, prossimi episodi: Silvia ha paura che Rossella non l’abbia perdonata

Inoltre, durante la settimana, verranno trattate anche le storie legate al tradimento di Silvia ai danni di suo marito Michele. Dopo che la proprietaria di Caffè Vulcano ha scelto di lasciare l’amante per rimanere con il giornalista, l’imprenditrice avrà problemi nel rapporto con sua figlia.

Infatti, Silvia nutrirà dei dubbi su Rossella e si confiderà con Guido. In particolar modo, la moglie di Michele sospetterà che sua figlia non sia riuscita a perdonarle il tradimento che ha fatto ai danni di Michele. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.