Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ricche di colpi di scena e novità. Infatti, negli episodi che andranno in onda su Rai 3 dal 29 novembre al 3 dicembre ci sarà un triste epilogo per una delle coppie più longeve della soap partenopea. Infatti, Michele e Silvia si separeranno e Rossella deciderà di lasciare Napoli, per trasferirsi a Milano. Prima di andare via da casa, però, la figlia del giornalista si infurierà quando scoprirà che suo padre è alla ricerca di una nuova abitazione. A quel punto, la dottoressa vorrà che sia sua madre a lasciare Palazzo Palladini, trasferendosi da Giancarlo, il suo amante.

Un posto al sole, anticipazioni al 3/12: Rossella si trasferisce a Milano e lascia Napoli

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Rossella non attraverserà un periodo facile. Infatti, nelle prossime puntate della soap di Rai 3, la nipote di Teresa scoprirà che fra i suoi genitori le cose non andranno bene, perché Silvia e Michele decideranno di separarsi. Le tensioni a casa creeranno turbamenti in Rossella, che faticherà a gestire l'emotività in famiglia. Inoltre, dopo avere riflettuto a lungo su cosa fare del l suo futuro e dove continuare la specializzazione, la figlia di Michele deciderà di trasferirsi a Milano.

Un posto al sole, trame al 3/12: Michele cerca una nuova casa, Rossella si infuria con Silvia

Prima di lasciare Napoli, Rossella farà una scoperta che la farà infuriare. Infatti, la dottoressa si accorgerà che suo padre è alla ricerca di un nuovo appartamento dove andare a vivere, perché vorrà lasciare la sua abitazione a Silvia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quel punto, la figlia di Michele si infurierà perché non le sembrerà giusta questa decisione. A tal proposito, Ross non riterrà che sia suo padre a dovere lasciare Palazzo Palladini, ma sua mamma, dal momento che ha tradito il marito.

Un posto al sole, episodi al 3/12: Rossella vuole che Michele viva a Palazzo Palladini, mentre Silvia con Giancarlo

La tensione in famiglia aumenterà e ci sarà un duro confronto fra Rossella e Silvia. La figlia di Michele, a quel punto, si arrabbierà con sua madre, accusandola di essere lei la causa della separazione. Inoltre, la dottoressa cercherà di proteggere suo padre e chiederà a Silvia di andare via da casa. Ross, infatti, sarà consapevole che sua mamma avrebbe un altro posto dove andare a vivere e la spingerà a trasferirsi da Giancarlo, il suo amante. Le parole pronunciate da sua figlia faranno male a Graziani. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se Rossella lascerà il cast di Un posto al sole, per via del suo imminente trasferimento a Milano o se nella vita della dottoressa accadrà qualcosa che la farà restare a Napoli.