È un LDA affranto quello protagonista del daytime settimanale di Amici di Maria De Filippi in corso, andato in onda all'indomani della nuova puntata domenicale del talent, che lo ha visto finire in sfida. Nel nuovo appuntamento pomeridiano del 22 novembre, infatti, il 18enne si lascia andare ad un duro sfogo, una volta rientrato nella casetta che accoglie i concorrenti, reduce da una puntata non facile che lo vede di nuovo in sfida per uno "zero" ricevuto come voto all'ultima gara interna di canto giudicata dai professori di canto del talent.

Lo sfogo lo vede inizialmente finire in preda a gesti dettati dall'ira e ad un pianto liberatorio in solitaria, per poi condividere la sua frustrazione con due compagni di studio nel talent.

Dal suo canto Luca D'Alessio contesta fermamente il "non classificato" ricevuto da Anna Pettinelli, accusando non velatamente la voce Rds di muovere un accanimento nei suoi riguardi. Questo, ritenendo che valere "zero" significherebbe, per lui, non essere salito sul palco di Amici.

Amici 21, Luca D'Alessio furioso per il voto di Anna Pettinelli

Nel nuovo appuntamento tv del daytime di Amici 21 in corso, andato in onda il 22 novembre 2021 su Canale 5, LDA al secolo Luca D'Alessio ha una prima reazione a caldo rispetto al deludente risultato della prova richiesta da Anna Pettinelli, esibita sulle note di It's oh so quiet. L'occasione del compito è stata la decima puntata del talent, del 21 novembre 2021, dove il 18enne ha eseguito una versione personale della cover richiesta dalla voce Rds, in cui al ritornello del brano originale assegnato lui ha aggiunto delle barre in italiano scritte di suo pugno.

Una rivisitazione che è suonata come un dissing a Pettinelli e che lei ha giudicato con uno "zero", facendo precipitare Luca agli ultimi posti nella classifica della nuova gara interna di canto. Una posizione che ora vede Luca a rischio eliminazione nel talent e che il 18enne non accetta, come emerge dal suo sfogo post-puntata avuto al rientro nella casetta dove convive con i compagni di studio nel talent.

"Non ce la faccio più- sbotta a più riprese e visibilmente in lacrime, ripensando al voto che lo mette a rischio -. Ma io che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Non ce la faccio più. Dopo una settimana di preparazione e sto di nuovo in sfida. Non c'ho parole".

Tuttavia, in puntata Pettinelli ha motivato la sua insufficienza a Luca attribuendo all'insegnante Rudy Zerbi la colpa di aver favorito il 18enne all'ultima gara di canto ad Amici, suggerendogli l'idea del dissing nei suoi riguardi.

Ma, unitamente al voto, Luca non accetta l'annessa motivazione rilasciata dalla voce di Rds.

Il 18enne a cuore aperto con Christian e Mattia

Dopo aver battuto il pugno sulle pareti della casetta, mentre si trova nel giardino del bunker di Amici 21, LDA incrocia Christian e Mattia e condivide con loro tutta la sua frustrazione. "Non ci posso pensare, fra, zero! -esclama al primo ballerino, per poi parlare anche al secondo -. Non ce la faccio più Mattia!". Quindi, passa ad attaccare Anna Pettinelli, accusandola di non essere obiettiva nei suoi riguardi, dal momento che lo ha mandato dritto in sfida con uno "zero" che lui trova ingiusto: "A questo punto penso che lei non sappia scindere la persona dall'artista sul palco.

Ogni settimana in sfida. Tutte le settimane, c... !".

Ai compagni di talent, poi, fa due conti riferiti alla media dei voti che lo avrebbe potuto salvare dalla sfida: "Cioè se io prendevo 0,5 da Pettinelli, io non ero in sfida. Valuta almeno come hai cantato... è come dire che io vado a scuola e siccome ho l'insegnante privato Pettinelli mi mette due perché ho l'insegnante a casa. Non dico che meritassi 6, ma zero no". E infierisce sulla voce Rds, tra le lacrime: "Zero, significa che non sono salito sul palco. Voglio che valuti come ho cantato, anche per la sola presenza scenica".

Luca resiste nella Top 50 su Spotify Italia

Nonostante la puntata funesta di Amici 21, che lo ha visto finire di nuovo in sfida, LDA resiste nella Top 50 su Spotify Italia.

Ovvero la classifica che accoglie le 50 canzoni con il più alto numero di riproduzioni giornaliere su Spotify, in Italia. Nella nota classifica, aggiornata al 22 novembre 2021, Luca rispetto domenica (quando è andata in onda la 10° puntata di Amici 21, ndr) scende, seppur di poco, alla #26 con Quello che fa male. Il brano registra 138.612 riproduzioni giornaliere.