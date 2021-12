Sembra essere giunta al capolinea l'amicizia tra le due ex protagoniste del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Le due donne avevano stretto un forte legame durante la loro avventura nella casa più spiata d'Italia. Terminata l'esperienza all'interno del reality condotto da Alfonso Signorini, il loro rapporto si è sgretolato sempre di più, fino all'ultimo eclatante gesto fatto da Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò. La donna ha appena concluso la sua partecipazione molto discussa al reality brasiliano La Fazenda. Mello pare sia stata vittima di molestie da parte di uno dei concorrenti del programma.

Hanno poi fatto discutere le dichiarazioni fatte da Dayane dopo che per la prima volta ha avuto modo di vedere le immagini in cui avrebbe subito le molestie.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ai ferri corti dopo la Fazenda?

Pare essere dunque finito l'idillio tra le due amiche del cuore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Eliminata dal reality brasiliano La Fazenda, Dayane Mello ha smesso di seguire Rosalinda Cannavò su Instagram e ha poi cancellato tutte le loro foto insieme. Pronta è arrivata la replica di Rosalinda che su Twitter ha scritto: "Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenza. Nulla mi fermerà mai. Punto". Tutto è cominciato quando Dayane ha iniziato la sua particolarissima e chiacchieratissima avventura all'interno del reality brasiliano La Fazenda, una partecipazione che ha fatto molto discutere anche in Italia e non solo.

Le molestie subite da Dayane Mello in Brasile a la Fazenda

Nel corso della sua lunga permanenza nel reality brasiliano la Fazenda, la modella Dayane Mello pare sia stata vittima di molestie da parte di uno dei concorrenti poi squalificato, Diego Do Borel. In difesa di Dayane si sono schierati tra gli altri: la trasmissione Le Iene, Gabriele Parpiglia e ovviamente la sua migliore amica Rosalinda Cannavò.

Uscita dal reality, Dayane Mello però sembra aver minimizzato l'accaduto ritenendo i fatti di cui sarebbe stata protagonista "non gravi". Pare poi inoltre che non abbia affatto gradito il comportamento di chi, ritenendoli gravi, è sceso in campo per cercare di aiutarla e tutelarla. Tra questi, Gabriele Parpiglia e la sua amica Rosalinda Cannavò.

Il collaboratore di Alfonso Signorini ha poi fatto sapere di essere rimasto molto deluso dal comportamento della Mello. Come andranno a finire le cose con Rosalinda Cannavò? Le due ormai ex amiche ricuciranno mai il loro rapporto di amicizia? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi e repliche da parte delle dirette interessate per scoprirlo.