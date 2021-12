Sorpresa per Alessandro, il 91enne cavaliere di Uomini e donne, fan sfegatato di Vasco Rossi. Proprio il cantautore, venuto a sapere della passione per la sua musica del cavaliere, ha voluto omaggiarlo con un post su Instagram in cui ha lo ha definito come il "più simpatico della combriccola".

Alessandro e la passione sfrenata per Vasco Rossi: arriva la sorpresa

Alessandro e Pinuccia sono entrati nel cuore del pubblico di Uomini e donne. Il primo, in particolare, sembra essere riuscito a conquistare pure Vasco Rossi. Il cantautore, infatti, ha deciso di esporsi pubblicamente mostrando il suo apprezzamento nei confronti del cavaliere 91enne del Trono Over.

Alessandro, infatti, sin dal suo ingresso a Uomini e donne, non ha nascosto la sua passione per i brani di Vasco Rossi. Ogni qualvolta che è chiamato a ballare al centro dello studio, chiede sempre a Maria De Filippi una canzone del repertorio del cantante. Venuto a sapere di questo, l'artista ha voluto fare una sorpresa al suo fan.

Il regalo di Vasco ad Alessandro 'Il più simpatico della combriccola'

Vasco ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune immagini di Alessandro, in cui il 91enne chiede a Maria De Filippi di poter ballare su una musica tipo Alba Chiara o Vita Spericolata. Nella descrizione del post, il cantautore di Zocca ha scritto: "Un abbraccio ad Alessandro, 91 anni!!" Il più ‘Grande’ e il più simpatico della combriccola".

Tutto corredato da vari hashtag, tra i quali #sensibilità, #coraggio, #forza. Subito alcuni volti noti hanno commentato quanto pubblicato da Vasco, tra i quali Raffaella Mennoia, Gianni Sperti e Rudy Zerbi.

Alessandro di U&D assisterà a uno dei concerti del suo idolo Vasco

Non si trarrà della prima sorpresa ricevuta da Alessandro da parte di Vasco Rossi.

Già a metà ottobre il cantante aveva fatto recapitare al 91enne due biglietti per assistere a uno dei suoi prossimi concerti. Inizialmente Alessandro aveva dichiarato di voler portare con sé il figlio, salvo poi cambiare idea e invitare Pinuccia. Una coppia quella di Alessandro e Pinuccia che ha conquistato tutti, nonostante lui continui a dichiarare di non aver sentito ancora le famose farfalle nello stomaco.

In attesa che l'amore sbocci tra i due protagonisti del Trono Over, non va dimenticato che Alessandro nei mesi scorsi ha ricevuto un regalo anche da Maria De Filippi. La padrona di casa, infatti, gli ha regalato uno smartphone, per fare in modo che il 91enne potesse comunicare meglio con la sua dama Pinuccia. Ora non resta che scoprire quale sarà la reazione di Alessandro nel momento in cui leggerà il post del suo idolo Vasco Rossi.